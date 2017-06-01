سياحة عسير تراقب الأسعار وتعاقب 10 مخالفين بأكثر من 300 ألف

45 ترخيصا لفنادق ووحدات سكنية وتنظيم رحلات ومكاتب سفر وسياحة

المسؤول الإعلامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير

أعلن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة انطلاق حملة للرقابة على مرافق الإيواء بالمنطقة منذ مطلع شهر رمضان المبارك، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والأنظمة والالتزام بالأسعار الموضوعة، لاسيما مع توافد السياح والزوار إلى المنطقة خلال فترة الصيف التي تشهد أجواء مميزة عن باقي مناطق المملكة ودول الخليج، وما ينتظره أن يشهده صيف هذا العام ومن فعاليات وبرامج ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م.

وكشف العمرة عن التقرير الربع سنوي، إذ جاء فيه قيام إدارة التراخيص بالفرع بقيادة مديرها علي القحطاني وطاقم الإدارة بأكثر من 132 زيارة خلال 3 أشهر، نتج عنها ضبط 10 مخالفات، أصدرت بحقها عقوبات مالية وصلت نحو 300 ألف ريال.

وأبان العمرة أن الإدارة رخصت 45 ترخيصا لفنادق ووحدات سكنية وتنظيم رحلات ومكاتب سفر وسياحة.

يذكر أن قطاع الإيواء بالمنطقة يضم أكثر من 1000 منشأة، (منها 33 فندقا)، نصيب أبها 260 منشأة، ويشهد هذا القطاع تطورا كبيرا، حيث ارتفعت المشاريع الفندقية خاصة وقطاع الإيواء عامة إلى 52 مشروعا تحت الإنشاء، 18 حديثة أضيفت إلى 34 صرح بها رمضان الماضي، ما ينتظر أَن يشكل نقلة حقيقية لهذا القطاع.

وتأتي المشاريع تفصيلا على النحو التالي: 6 فنادق (5 نجوم):

(4) في مدينة أبها وواحد في كل مِن محافظتي خميس مشيط وبيشة، 8 فنادق (4 نجوم):

(3) في أبها وواحد في كل من محافظات محايل عسير وبيشة والنماص وتنومة وبارق، 11 فنادق (3 نجوم): (3) في مدينة أبها ومثلها في محافظة أحد رفيدة و(2) في محافظة المجاردة وواحد في كلا من محافظات محايل عسير وخميس مشيط والبرك، شقق فندقية (4 نجوم): 1 بمدينة أبها، 5 شقق فندقية (3 نجوم): (2) بمدينة أبها (2) وواحد في كلا من محافظات خميس مشيط والمجاردة وتنومة، 1 شقق فندقية (نجمتان): بمحافظة محايل عسير، 1 فلل فندقية (4 نجوم): بمدينة أبها، 1 أجنحة فندقية (4 نجوم): بمدينة أبها، 1 منتجعات فندقية (٤ نجوم): بمحافظة البرك، 1 منتجعات فندقية (٣ نجوم): بمحافظة

خميس مشيط، 2 وحدات سكنية (درجة أولى): بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، 7 وحدات سكنية (درجة ثانية): (3) بمدينة أبها و(2) محافظة بيشة وواحد بمحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والنماص، 1 استراحات ريفية: بمحافظة خميس مشيط، 2 مخيمات بيئية: بمدينة أبها ومحافظة بيشة، 3 شاليهات: بمحافظة بارق ومركزا الحريضة والقحمة.

وقد شغلت 3 مشاريع فعليا.