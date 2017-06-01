بالصور .. الندوة توزع 2000 سلة غذائية على النازحين الصوماليين

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال إغاثة عاجلة بلغت (2000) سلة غذائية على النازحين الصوماليين في محافظتي مقديشو وبيدوا مع بداية شهر رمضان المبارك (1438هـ)

ويشير مدير مكتب الندوة في الصومال إلى أن حوالي (6.2) مليون نسمة يواجهون أزمة الجوع بسبب الجفاف الشديد الذي ضرب أكثر مناطق ومحافظات الصومال وهناك (4) مليون منهم في حاجة على مساعدات إنسانية عاجلة كما يوجد (71.000) طفل مصابون بسوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة ومازالت الحالة مستمرة في ازدياد أعداد المرضى والنازحين.

وكانت الندوة العالمية قد أرسلت وفدًا إغاثيًا ليقف على أحوال النازحين وأوضاعهم الإنسانية ويحدد حجم الاحتياج والمعاناة والازدياد المستمر للمأساة التي نتجت بسبب القحط والجفاف الذي خلف الجوع والأمراض وارتفاع معدلات وفيات الأطفال لسوء التغذية الحاد.

Share on: whatsapp