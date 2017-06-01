 الشعب العراقي بين كماشة الدواعش والحشد الشعبي الاوغاد | فيفاء أون لاين
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

الشعب العراقي بين كماشة الدواعش والحشد الشعبي الاوغاد

الشعب العراقي بين كماشة الدواعش والحشد الشعبي الاوغاد
احمد محمد علي محنشي

على ضفاف الرافدين الملم الاورق
واسكب عبرتي حرقة من الاعماق
لم تعد ارض الرشيد قبلة العشاق
كانت على ارض دجلة والفرات
حضارة بابل حدائق معلقات
على شرفاتها نور يملؤا الافاق
ماء سلسبيل من ارضها دفاق
ارض الرافدين مرتع العشاق
لم تعد ارض الرشيد قبلة العشاق
اليوم تستغيث الموصل
وكل شبر بالعراق
بين كماشة الدواعش الطغاة
والحشد الشعبي سلالة الاوغاد
يشرد شعب ويموت في العراه
و تصيح الثكالى واااامعتصماه
عذاب الذل والملاجئ لاتطاق
هل من منقذ من قسوة العباد؟؟؟؟؟؟؟

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