تحدي الحوت الأزرق | Blue Whale Challenge

بقلم / Justin W. Patchin

16/5/2017

ترجمة وتعليق الباحث/ عباس سبتي

يونيو 2017

كلمة المترجم :

أرسل أحد الأخوة في (20/5/2017 ) مقطع فيديو صوتي عن لعبة الحوت الأزرق وأن أكثر من (130 ) مراهقاً انتحروا بروسيا حيث أن اللعبة توحي للاعب أن يقوم بأمور غريبة حتى يصل به الأمر أن يؤمر بالانتحار ، كذلك إحدى بناتي أرسلت أيضا مقطع فيديو وفيه تحذير عالمي من لعبة الحوت الأزرق ( 14/5/2017 ) هذا وعلقت على هذا المقطع الأخير :

لقد أرسل لي ظهر هذا اليوم (20/5/2017 ) مقطع فيديو مترجم عن خطورة لعبة الحوت الأزرق وانتحار بعض المراهقين والمراهقات في روسيا وسنقوم بالاطلاع على المصادر الأجنبية لمتابعة سلبيات هذه اللعبة ومدى خطورتها على طلبة المدارس .

هذا وحللنا نفسية مخترع اللعبة وهو شاب روسي طرد من الجامعة ، كذلك قدمنا نصائح عامة لأولياء الأمور من أجل حماية أولادهم من هذه اللعبة ، و أرسل لي أحد أخوة عن عن خبر مقتل طفل كويتي (12سنة) بعد نشر تقريرنا عن لعبة الحوت الأزرق في موقعنا المسار للبحوث التربوية والاجتماعية وغيره من المواقع الالكترونية .

أخيراً الكل يحذر أولياء الأمور من مخاطر هذه اللعبة وغيرها من الألعاب الالكترونية والفعلية على أطفالنا الذين يحتاجون إلى التوجيه والنصائح أكثر من ذي قبل خاصة ونحن نعيش في عصر الانترنت بعد ترك الأطفال والشباب يلعبون بالنار أقصد المخاطر .

مقدمة :

عند التوقيع على لعبة ” تحدي الحوت الأزرق ” سوف يعطى لك عدة مهام عليك إنجازها خلال فترة (50) يوماً ، وفي اليوم الأول عليك مشاهدة فيلم مخيف في الفجر الساعة ” 4،20 ” ، بينما في اليوم التالي عليك قطع أحد أعضاء جسدك ، وفي اليوم الخمسين ومن أجل كسب ” التحدي” عليك أن تنتحر ، وهذه الحوادث تداولت خلال الأسابيع الماضية بالولايات المتحدة ، والحقيقة أن لعبة الحوت الأزرق غامضة ومن الصعب تحديدها .

تم تنبيهنا عن ” تحدي الحوت الأزرق ” أو ما يعرف ب ” لعبة الحوت الأزرق ” أو ” تطبيق الحوت الأزرق ” لأول مرة ( على الرغم من عدم وجود هذا التطبيق في المتجر – app store) ، في شهر فبراير الماضي إن مصطلح ” الحوت الأزرق ” جاء نتيجة مجيء الحيتان إلى السواحل وبالتالي هلاكها .

كانت هذه الضجة ( الإعلامية ) ” buzz ” قد تداولت منذ شهور من خارج الولايات المتحدة قبل أن نسمع عنها ، حيث بدأ الحديث عن لعبة الحوت الأزرق في روسيا مايو 2016 من خلال تقارير بأن عشرات الشباب الروسي قد انتحروا بعد المشاركة في تحدي اللعبة ، ومع انتشار الكلمة بالولايات المتحدة في هذا الربيع ( فبراير ومارس ) أرسلت عدة مناطق تعليمية رسائل تحذير إلى أولياء الأمور عن تحدي الحوت الأزرق .

هناك عدة حالات القتل وليس حالة انتحار واحدة ( أو أي ضرر على الإطلاق ) لها علاقة بتحدي الحوت الأزرق ، ومعظم التقارير الرسمية عن اللعبة جاءت من روسيا أو من وكالات الأخبار ( الصحف الدولية ) التي لها المصداقية ، وفي شبكة الانترنت هناك مدقق ” Snopes ” للحقائق لم يتحقق من أي مطالبة محددة بشأن هذا التحدي أو المشاركين في اللعبة ، ويبدو أن الشاب الروسي ” 21سنة ” قد اعتقل في سانت بطرسبرغ لدوره في التحريض على الانتحار عبر الانترنت ، ولكن هل أراد هو التحدي أو أن الحوادث مستوحاة من الضجيج الدولي هو عبارة عن تخمين أي شخص ؟

نشرت الزميلة ” Anne Collier ” في موقع ” Net Family News ” ملخصاً في شهر مارس الذي تم تحديثه في ذلك الحين ، ويتضمن هذا الملخص مقابلة مع ” Georgi Apostolov ” في مركز ” Bulgaria للانترنت الآمن بشأن تأثير هذه اللعبة أو على الأقل الأخبار المتعلقة بها في أوربا ، ووفقاً ل ” Apostolov ” أن هذه الأخبار هي شائعات نشرت في وسائل الإعلام الروسية في مايو عام 2016 ، وعلاوة على ذلك بين شهر أكتوبر 2016 حتى آخره هناك “230000” استخدامات تعرف ب ” BlueWhale’ hashtags ” في روسيا ، وحددت شبكة ” Vkontakte ” الروسية عشرات الآلاف من يرقات طفيلية ( كذا ) وليس أناس حقيقيين يستخدمون هذا ” hashtags ” ، واستنتجت ” Collier” هذه الفرصة الجيدة لتوجيه النصائح للوالدين في التحدث مع أولادهم حول ” محو الأمية الإعلامية ” عموماً والأخبار المزيفة خصوصاً ، وشبكة الانترنت منتشرة بالمعلومات بعضها سيئة وبعضها جيدة ولكن تحتاج كلها إلى العينة الناقدة للتمييز بينها .

قلقي حول سحر اللعبة وجذبها في مراكز الحوت الأزرق للمتسللين ” الهاكرز ” الذين يؤثرون على مستخدمي الانترنت للمساومة على أجهزتهم ، وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك حالات الانتحار المؤكدة التي ترتبط مباشرة إلى اللعبة، فإنه يمكن أن يؤدي إلى المتاعب للشباب المساكين الذين يبحثون عن المغامرات ، وقد تم توثيق العدوى الانتحارية توثيقا جيدا في البحوث وحتى مجرد زيادة النقاش حول الانتحار في ما يتعلق بهذه اللعبة من المحتمل أن تكون مشكلة، والإنستجرام الآن كموقع اجتماعي يحذر المستخدمين الذين يبحثون عن التطبيق ل # bluewhalechallenge أنه قد يواجهون الصور التي تشجع على السلوك المؤذي.

أي كان فأن لعبة / تطبيق أو تحدي الحوت الأزرق هي مؤثرة أم لا ، فأن هناك العديد من المواقع أو الأفراد أو الجماعات التي تشجع الشباب على الانتحار ، فاليوم تبرز لعبة الحوت الأزرق وغداً هناك استفزازات أخرى ، لذا انتهز هذه الفرصة للتحدث مع الأطفال حول ما يواجهونه عبر الانترنت من سلبيات وإيجابيات وتقوية العلاقة مع أولياء أمورهم كي يعرفوا كيف يرجعون إلى والديهم إذا ما واجهوا مشكلة أو شعروا بالخيبة و الإحباط ، والحوار المفتوح والمتكرر هو أفضل وسيلة لتغذية وعلاج أطفالنا من أنواع تحديات الحياة التي تواجههم سواء أكانت فعلية او متصورة على الانترنت أو خارجها .