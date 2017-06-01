“وزارة الداخلية” تطلق خدمة “أبشر أعمال”

أطلقت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني خدمة جديدة، وهي خدمة “أبشر أعمال” لتقديم الخدمات الإلكترونية للمؤسسات التي يقل عدد عمالتها عن 100 عامل.

وتتضمن الخدمات التي يقدمها “أبشر أعمال”، تجديد الإقامة، إصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي، ونقل الكفالة، وتعديل المهنة، وخدمة تفويض الغير إلكترونيا لإنهاء الخدمات الخاصة بالعمالة المنزلية، بجانب إتاحة الفرصة لصاحب المؤسسة لطلب توصيل وثائقه بالبريد.

ونبهت “الداخلية” أصحاب المؤسسات لعدم إفشاء بيانات الدخول لـ”أبشر أعمال”، مع مراعاة تغيير البيانات بصفة دورية، لضمان عدم دخول شخص آخر أو متطفل على الحساب واستخدامه، محذرة من استخدام المعلومات المعروفة كتاريخ الميلاد أو رقم الهاتف أو جزء يسهل التعرف عليه في كلمة المرور.