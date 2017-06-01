افتتاح ملتقى للأسر المنتجة بمجمع السروات مول بصبيا

بحضور سعادة رئيس بلدية صبيا الأستاذ سفر آل زاحم الشهراني وعدد من مدراء الإدارات في محافظة صبيا، افتتح محافظ المحافظة علي موسى زعلة مساء الأربعاء، ملتقى الأسر المنتجة الأول الذي أقيم بمجمع السروات مول بتنظيم من لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، ومؤسسة علياء العنبري لتنظيم الفعاليات والمهرجانات، وبدعم عدد من الجهات الحكومية التابعة للمحافظة. تجول المحافظ خلال الافتتاح على أركان المعرض يرافقه مدراء الإدارات، شملت الأركان على ركن العطور وركن الملابس والإكسسوارات والأبخرة والتوابل وغيرها.

وقد ألتقى المحافظ خلال جولته بموظفات القسم النسائي في البلدية اللاتي حضرن بهدف التعرف على الأنشطة النسائية والتعريف بدور القسم النسائي في البلدية.

وقد حظي القسم النسائي بالبلدية بكلمة شكر من سعادة المحافظ نظير الجهود المبذولة فى الآونة الأخيرة ألقاها أثناء مرورة على أركان المعرض، وأكد خلالها رئيس بلدية صبيا الأستاذ سفر آل زاحم الشهراني، أن البلدية وبكافة كوادرها وأقسامها تقوم بالعمل المطلوب لما يخدمة الصالح العام، وبما يضمن سلامة مواطني ومقيمي محافظة صبيا، وذلك من خلال الجولات الرقابية أو البرامج التثقيفية التي تنفذ وتقام من بعض الاقسام بالبلدية ومنها القسم النسوي الذي يقوم بجهود جيدة.

بعد ذلك قدمت فقرات الملتقى بكلمات ترحيبية وقصيدة شعرية ومن ثم كلمة محافظ المحافظة الذي شكر فيها جميع الداعمين والمشاركين في إنجاح الملتقى الأول، داعيا جميع الجهات الدعم لهذه الفئة من النساء وذلك لزيادة انتاجهن فيما يصنعن من منتجات.

وفي ختام الملتقى قدمت الشهادات والدروع التذكارية، تسلم فيها رئيس بلدية صبيا شهادة شكر وتقدير تكريما لكل ما يبذل في سبيل خدمة محافظة صبيا وقراها٠