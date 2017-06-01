خلال تشريف سموه ونائبه إفطار الجامعة الرمضاني الأمير محمد بن ناصر: جامعة جازان خدمت المنطقة ومخرجاتها تعي أهمية بناء الوطن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة داخل المنطقة وخارجها من خلال مشاركتها الفاعلة في العملية التنموية والتعليمية، وقيامها بالمسؤوليات المناطة بها تجاه هذا الوطن في جميع المجالات مما يدل على امتلاكها كوادر متميزة استطاعت أن تخدم المنطقة ليس على المستوى الأكاديمي فقط بل في جميع الفعاليات والأنشطة الأخرى المساندة لإمارة المنطقة والجهات الحكومية الأخرى .

وقال سمو أمير جازان : استفدنا في المنطقة بشكل كبير من جامعة جازان “كمستشار علمي” في العديد من المناسبات لخبرتها الكبيرة وحضورها المميز قياساً بعمرها الزمني وعطفا على ما قدمته من مخرجات متميزة تعي أهمية بناء المستقبل والتفاني في خدمة الوطن .

وبين سمو أمير المنطقة خلال تشريفه إفطار جامعة جازان الرمضاني مساء أمس الأول بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان وأعضاء مجلس المنطقة وعدد من مديري الإدارات الحكومية بأن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد تحرص دائما ًعلى بذل كل ما فيه راحة المواطن واستقراره والتوجيهات واضحة في هذا الشأن لكافة إمارات المناطق موضحاً سموه بأن الاستراتجية الاقتصادية تأتي ضمن الأولويات التي تعمل عليها الدولة بشكل مستمر ومن خلالها ظهرت الأهمية القصوى لتطبيق رؤية المملكة 2030 وما ستحققه من عوائد على مستوى الفرد والمجتمع خاصة وأن اقتصادنا يعتبر من أقوى اقتصاديات العالم –ولله الحمد- .

وكان في استقبال سمو أمير المنطقة ونائبه فور وصولهما للبرج الجامعي بالمدينة الجامعية معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكلاء الجامعة وأعضاء مجلسها وعدد من منسوبيها.

وفي ختام كلمته شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على أهمية الدور الذي يقوم به قادة المجتمع من المسؤولين والأكاديمين في التصدي لكل الهجمات الغير أخلاقية التي تتعرض لها الدولة في مواقع التواصل الاجتماعي أوغيرها من المواقع الأخرى وتستهدف شبابنا ومجتمعنا المعروف بحبه لقيادته وتماسكه وتعاضده من أجل بناء هذا الوطن وهذا ما يجعل الأعداء يسعون دائماً للنيل من أمنه واستقراره .

من جانبه رحب معالي مدير جامعة جازان بسمو أمير منطقة جازان ونائبه مهنئاً الجميع بحلول شهر رمضان المبارك ومقدماً شكره لكل من لبى الدعوة لحضور إفطار جامعة جازان الرمضاني الذي يعد فرصة سانحة للاجتماع في هذا الشهر الفضيل وتبادل الآراء والمقترحات والاستماع لتوجيهات سمو أمير المنطقة التي دائما ما تشكل دعماً قويا لكل منسوبي الجامعة وخارطة طريق نحو التميز والإبداع.

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