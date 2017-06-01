 نفحات رمضانية (٦من٣٠) | فيفاء أون لاين
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

نفحات رمضانية (٦من٣٠)

نفحات رمضانية (٦من٣٠)
سلمان العبدلي
سلمان العبدلي

لحظات الصيام لحظات عابرة ومتفلتة في حياتنا فسرعان ما تتصرم لياليه وتتلاشى أيامه فالسعيد منا من ملأ ساعاته بالأعمال الصالحة والموفق من قدر لهذه اللحظات قدرها والموفق من انتظم في محراب الطاعة وحاصر شهواته بمقاصد الصيام العليا والفائز من انشغل بمنهجيته العظيمة والسليم من عرض نفسه بجميع أمراضها على عيادته الناجعة وعالج تشوهاتها وأدوائها بترياقه الفريد والمفلح من اتخذ من الصيام مطية لمستقبل أيامه وبقايا عمره والرابح من تعرض لنفحات ربه في هذه الأيام وحبس نفسه خلف أسوار الصيام التي تعمل في النفوس عملها وتلك فرصة لا تعوض فقد صفدت الشياطين وجعلوا في منأى عن المريدين وأبواب الخير مفتوحة على مصاريعها كما أن أبواب الشر مؤصدة فالزمان والمكان مهيئان للمقبلين على الله فهل من مشمر ؟!

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