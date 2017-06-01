صراعات المخلوع صالح وزعيم المتمردين تزداد بشكل لافت 

#الحوثي_يقصف_المدنيين_في_تعز

ازدادت بشكل لافت الصراعات بين زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي والمخلوع صالح بعد قيام الاخير باستمالة القيادي الحوثي يوسف الفيشي الى صفه .

وذكرت مصادر سياسية في الداخل اليمني أن ميليشيا الحوثي سارعت بالإطاحة بالقيادي، يوسف الفيشي، من عضوية ما يسمى بالمجلس السياسي واستبداله بمهدي المشاط، مدير مكتب زعيم الحركة عبدالملك الحوثي.

من جهة اخرى حاول زعيم التمرد عبدالملك الحوثي الاعتذار للشيخ قناف المصري، أحد مشائخ ذمار المقربين من صالح، والذي تعرّض لمحاولة اغتيال بطلقات نارية استهدفته من قبل عناصر تابعة للمليشيا في إحدى نقاط العاصمة صنعاء قبل أيام.

ووصف مراقبون محاولة اغتيال المصري أهم وأخطر حلقات الصراع المحتدم بين المخلوع صالح وزعيم المتمردين عبدالملك الحوثي بعد أن كانت خلافاتهم السابقة تقتصر على التهديدات والتصريحات الإعلامية.

وكانت العاصمة صنعاء قد شهدت توافد العشرات من أبناء قبائل ذمار تلبية لدعوة “نكف” قبلي دعت إليه قبيلتا الحدأ وعنس عقب تعرض أحد مشائخها للاعتداء من قبل الحوثيين.

ونددت القبائل بـ”ممارسات جماعة الحوثي الممنهجة بحق أبناءها”. وحذر مشائخ ذمار من مغبة تكرار ذلك أو المساس بأحد أبناء المحافظة.

وأصيب الشيخ قناف المصري بإصابة بالغة جراء إطلاق النار المباشر عليه من قبل مسلحين حوثيين وما يزال يرقد في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

وفي تطور لافت عقدت مؤخرا في صنعاء ندوة بعنوان الأطماع الإيرانية في المنطقة ودورها في تأجيج الصراعات الداخلية بالبلدان العربية- اليمن أنموذجاً”.

وأبرزت الندوة التي تعد الاولى منذ انقلاب الحوثيين واستيلائهم على السلطة في أواخر سبتمبر أيلول 2014 في العاصمة صنعاء، الأطماع الإيرانية واستغلال ظروف اليمنيين لمصلحة التوسع الطائفي داخل اليمن ودق الأسافين بين مكونات النسيج اليمني الواحد والإضرار بالمملكة العربية السعودية.

وخلال الندوة التي شهدها إعلاميون وناشطون مدنيون اتهم محمد المسوري القيادي المؤتمري والمحامي القانوني لحزب المؤتمر الشعبي العام الحوثيين بجلب “صرخة الموت الخمينية إلى اليمن من طهران وليس من الظهران”.

واوضح المراقبون للشأن اليمني أن الندوة تعد مؤشرا قويا على تصدع التحالف بين المخلوع صالح وميليشيا الموت الحوثي وتوجه الاتهامات إلى الحوثيين باعتبارهم مطية للأطماع والتدخلات الإيرانية في اليمن.