دورات رياضة تقام تحت مظلة نادي المع

تقام خلال شهر رمضان المبارك عدة دورات رياضية تحت مظلة نادي ألمع الرياضي , ومن أبرز هذه الدورات دورة شباب الحبيل العاشرة ودورة كرة الطائرة بجبل المدرقة , منظمي هذه الدورات عبروا عن شكرهم لإدارة نادي المع الرياضي على دعمهم باحتظانهم لمثل هذه الدورات ,

فايع بن يحيى الحياني رئيس نادي ألمع الرياضي ذكر بأن إقامة مثل هذه الدورات تحت مظلة النادي تاتي من المسؤولية الإجتماعية للنادي ودعمهم الدائم للشباب والمشاركة فيما يخدم المجتمع وحرصهم على إبراز المواهب الشابة من خلال هذا الدعم لدورات الحواري , وقدم الحياني شكره لمنظمي هذه الدورات سائلا المولى عز وجل لهم ولجميع الفرق المشاركة التوفيق .