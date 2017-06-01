محافظ وادي الدواسر يُدشن يوم القرآن في جمعية بصائر

دشَّن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، يوم امس معرض يوم القرآن الرمضاني وخدمة الرسائل النصية، الذي نظمته جمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، تحت شعار “كن شريكًا لأهل القرآن”.

وأكد محافظ وادي الدواسر خلال التدشين الذي أقيم بمقر الجمعية على أنه ومنذ تأسيس هذه البلاد ونهجها ودستورها هو القرآن، وبالتالي فإنه يجب علينا أن نهتم به باعتباره حياتنا وطريقنا إلى الجنة، مشيرًا إلى أنه في بلادنا المباركة وبتماسك أبنائها وبتمسكهم بالشريعة الإسلامية وبالقرآن، فإننا نعيش وسنبقى في أمن ورخاء، بإذن الله سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يوفق الجميع لخدمة القرآن وأهله.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة محمد بن مبارك الشرافي في كلمة له بالمناسبة أنَّ القرآن هو عزنا وفخرنا ونورنا، وهو الكتاب الذي قامت عليه هذه الدولة وكان نواتها حتى وقتنا الحاضر، مؤكدًا حرص الجمعية على تشجيع حفظ كتاب الله الكريم وتعلمه وفهمه، امتثالاً لقول لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: “خيركم من تعلم القرآن وعلمه”.

ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن رؤية وأهداف الجمعية، إضافة إلى إحصائية الطلاب والطالبات والحفاظ والحافظات وعدد الحلقات والأدوار النسائية بالمحافظة، تلا ذلك تكريم أبناء المواطن مسفر بن علي بن ربيع، الذي قام بالتبرع وإيقاف مقر الجمعية وقف لوجه الله.