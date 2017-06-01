السديس يشيد بجهود الكشافة في خدمة زوار الحرم المكي الشريف

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور الفعال والجهد الكبير المقدم من قبل عناصر الكشافة المساندين بالمسجد الحرام في خدمة ضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين .

جرى ذلك خلال لقائه بعناصر الكشافة داخل المسجد الحرام، وقد دعا لهم بالتوفيق والسداد وأن يجزيهم خير الجزاء على حرصهم واهتمامهم البالغ بما يحقق مصلحة المعتمرين والزائرين بالمسجد الحرام.

سائلا الله أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتهم وأن يديم على هذه البلاد المباركة عقيدتها وقادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها، إنه جواد كريم