 السديس يشيد بجهود الكشافة في خدمة زوار الحرم المكي الشريف | فيفاء أون لاين
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

السديس يشيد بجهود الكشافة في خدمة زوار الحرم المكي الشريف

السديس يشيد بجهود الكشافة في خدمة زوار الحرم المكي الشريف
مكة المكرمة - مبارك الدوسري

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور الفعال والجهد الكبير المقدم من قبل عناصر الكشافة المساندين بالمسجد الحرام في خدمة ضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين .

جرى ذلك خلال لقائه بعناصر الكشافة داخل المسجد الحرام، وقد دعا لهم بالتوفيق والسداد وأن يجزيهم خير الجزاء على حرصهم واهتمامهم البالغ بما يحقق مصلحة المعتمرين والزائرين بالمسجد الحرام.

سائلا الله أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتهم وأن يديم على هذه البلاد المباركة عقيدتها وقادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها، إنه جواد كريم

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