 ” الفيفي” إلى رتبة رائد مهندس طيران | فيفاء أون لاين
الخميس, 6 رمضان 1438 هجريا, الموافق 1 يونيو 2017 ميلاديا

” الفيفي” إلى رتبة رائد مهندس طيران

” الفيفي” إلى رتبة رائد مهندس طيران
علي العبدلي - الرياض

صدر الأمر السامي الكريم بترقية النقيب / يحي محمد شريف العمري الفيفي إلى رتبة رائد مهندس في طيران الدفاع المدني بالرياض ..

“صحيفة فيفاء اون لاين ” تبارك للرائد / الفيفي ، وتتمنى أن تكون حافزاً له لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الوطن .

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التعليقات (١) اضف تعليق

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    يحي الحربي

    الف مبروك وجعلها الله عونا في طاعته

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