” الفيفي” إلى رتبة رائد مهندس طيران

صدر الأمر السامي الكريم بترقية النقيب / يحي محمد شريف العمري الفيفي إلى رتبة رائد مهندس في طيران الدفاع المدني بالرياض ..

“صحيفة فيفاء اون لاين ” تبارك للرائد / الفيفي ، وتتمنى أن تكون حافزاً له لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الوطن .