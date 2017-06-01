بالأسماء.. “الخدمة المدنية” تدعو 2128 مواطناً ومواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهم على الوظائف الصحية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم (الخميس) دعوة 2128 مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ابتداء من يوم الأحد القادم، وحتى نهاية دوام الخميس الموافق 20/ 9/ 1438هـ، لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن على المراجعين اصطحاب الوثائق التالية: الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، مفيدة بأن الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب منهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل، وشهادة الامتياز، وصورة شمسية.

ولفتت الوزارة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم واتضحت أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، مؤكدة أن من لا يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح سيُعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

أسماء المرشحات (نساء)

أسماء المرشحون (رجال)