بر الرس بالإفطار السيار تفطر 1200 صائم يومياً

تنفذ جمعية البر الخيرية بمحافظة الرس هذا العام مشروع (الإفطار السيّار) , فبعد النجاح الذي لقيه المشروع في العام الماضي , بدأت الجمعية بالاستعداد مبكراً لتنفيذ المشروع فكانت البداية مع البحث عن تأمين وجبة متنوعة طازجة للصائمين ثم تصميم العلب المناسبة وفق مقاييس تضمن وصول الوجبة للصائم دون تضررها , وتحتوي الوجبة على التمر والطحينة وصنفين من الحلويات إضافة إلى أكثر من ثلاثة أصناف من المخبوزات مع عبوتي ماء وعصير تصل للصائمين من المصنع مباشرة عبر سيارات مجهزة ومخصصة لنقل الأغذية , ويصل عدد الوجبات الموزعة يومياً إلى أكثر من 1200 وجبة وتوزع بالتعاون مع أمن الطرق وصرح المشرف على المشروع الأستاذ علي بن ناصر الغفيلي أن المشروع يخدم المسافرين عموماً وبالأخص قاصدي العمرة إذ أنهم ضمن الفئات المستهدفة ووجه شكره الشديد لمركز أمن طرق النبهانية الذي قدم لهم التسهيلات وتعاون معهم في توفير كل مامن شأنه تيسير عملهم , كما لا يفوتنا التنويه على أن الإفطار يقام كاملاً هذا العام على نفقة المحسنة هيا العساف نسأل الله لها الشفاء .

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