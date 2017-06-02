الشريف يدشن حملة التبرع بالدم بنادي اليرموك

دشن مدير مستشفى أبو عريش العام الدكتور ياسر الشريف وبحضور مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان الدكتور عبدالله معشي والمدير الطبي بالمستشفى الدكتور عبدالله عريبي ورئيس نادي اليرموك الرياضي بأبو عريش عبده ابو شرحة مساء أمس انطلاقة حملة التبرع بالدم بمقر النادي والتي جاءت تحت شعار ” بالدم نحيا وبالرياضة نصح 2 ” .

وأشارت إدارة المستشفى أن انطلاق الحملة التي ينفذها قسم المختبر وبنك الدم بمقر النادي ولمدة 5 أيام ، تأتي في إطار اهتمام الإدارة بالمشاركة المجتمعية وتوفير الدم بكافة فصائله المختلفة لسد أي نقص أو عجز ولتعزيز كميات الدم وتوزيعها في مختبرات بنوك الدم بمستشفيات المنطقة المختلفة .

وأكدت إدارة المستشفى أن الحملة شهدت في انطلاقتها الأولى ولمدة 5 أيام إقبال كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع ، إلى جانب حرصها على استهداف أماكن تواجد وتجمعات المهتمين من مشجعي الرياضة خلال شهر رمضان المبارك ، مما يؤكد وعي وثقافة المتبرعين بأهمية التبرع سواء على المستوى الصحي و الديني والوطني ، كما ترواحت اعمار المتبرعين مابين 17 الى 55 عاما .

وبين الدكتور الشريف أن توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عائض الشهراني تؤكد على ضرورة تواصل حملات التبرع بالدم لمواجهة أي طارئ لاسمح الله .

يذكر أن إدارة المستشفى لديها العديد من الخطط ﻹقامة مثل هذه الحملات وبشكل دوري تماشيا مع حاجة بنوك الدم ودعم مرابطي الحد الجنوبي .