مدير مستشفى ابو عريش لﻷهالي : أعددنا خططا ﻹيجاد حلول جذرية لتحسين الطوارئ والتنويم

وعد مدير مستشفى أبو عريش العام الدكتور ياسر الشريف أهالي محافظة أبو عريش العمل على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين وتهئية أقسام الطوارئ وأقسام التنويم وايجاد حلول جذرية للمواعيد الطويلة ، جاء ذلك ردا على إستفسارات عددا من الأهالي بالديوانية الرمضانية التي أقيمت مساء أمس في نادي اليرموك الرياضي بمحافظة أبو عريش .

وبين الشريف في حديثه أن قسم الطوارئ يستقبل وبشكل يومي أكثر من 600 مراجع ومراجعه من قرى وهجر المحافظة إلى جانب محافظات المنطقة المختلفة ومصابي الحد الجنوبي الأمر الذي يتطلب منا مضاعفة الجهود لمواجهة تلك الاعداد الكبيرة وبجودة عالية ومن هذا المنطلق نجدد دعوتنا للجهات المعنية بتكثيف البرامج التوعوية عن أهمية المراكز الصحية خصوصا أن معظم الحالات التي تردنا تعتبر باردة والتي يمكن فحصها ومعالجتها في تلك المراكز ومع ذلك لانتردد نهائيا في تقديم الخدمة الطبية لهم حال مراجعتهم لطوارئ المستشفى .

واعتبر الدكتور ياسر الشريف أن صحة جازان تشهد حاليا نقلة كبيرة ونوعية في ظل قيادة مديرها الدكتور عائض الشهراني وقد قمنا بإعداد خطط ونعمل عليها حاليا .

بعد ذلك تحدث المدير الطبي بالمستشفى الدكتور عبدالله عريبي عن حرص إدارة المستشفى في استقطاب الكوادر الطبية المؤهلة ، حيث حقق قسم العمليات اﻷول وجراحة اليوم الواحد على مستوى المنطقة اﻷمر الذي يؤكد أن هناك جهودا تبذل من قبل الأطباء وجميع العاملين بالمستشفى .

وفي نهاية الديوانية طرحت إدارة المستشفى على رئيس وأعضاء النادي الرياضي فكرة عمل دورة تدريبية حول أساسيات الإسعافات اﻷولية للاعبين ومشجعين الرياضة بالنادي ، فيما رحبت إدارة النادي بهذه الفكرة والتي أقر تنفيذها قريبا .