الليث يهزم التحدي والملكي يتجاوز ميلان في بطولة التنمية لشهداء الوطن بالداير

تواصلت فعاليات بطولة التنمية لشهداء الوطن والتي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالداير بالتعاون مع رعاة البطولة وهم مصانع حيان الكبيشي كراعي رسمي والغرفة التجارية الصناعية بجازان راعي ماسي وسلطان مول راعي ذهبي والماسية للطباعة والدروع ومطعم جوهرة الداير رعاة فضيون وذلك على ملعب التنمية بالداير بحي المضبعة.

حيث التقى في المباراة الأولى فريقي الليث والتحدي وانتهت بنتيجة ٤ – ٢ لفريق الليث.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب ( يوسف حسن ) من فريق التحدي.

أما في المباراة الثانية ففاز فريق الملكي على فريق ميلان بنتيجة ٥-١ وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب ( نواف أحمد ) من فريق الملكي.

الجدير بالذكر أن اللجنة الثقافية تواصلت أنشتطها بشكل يومي على هامش فعاليات البطولة بتقديم هدايا وجوائز قيمة للجماهير الحاضرة في ملعب المبارة.

