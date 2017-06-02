انطلاق مسابقة الراشد مول لحفظ القرآن الكريم الرمضانية في نسختها الرابعة

إنطلقت أمس فعاليات مسابقة الراشد مول لحفظ القرآن الكريم الرمضانية في نسختها الرابعة حيث استقبلت إدارة الراشد مول ممثلة في لجنة المسابقة مؤخرا العديد من المشاركين من حفظت كتاب الله .

وأكد المدير المكلف بمجمع الراشد مول بمدينة جازان الأستاذ عبدالعزيز محمد آل سالم بأن إدارة المجمع تحرص على تفعيل المسابقة سنويا خصوصاً مع إطلالة هذا الشهر المبارك في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان ولما لها من أثر إيجابي على المجتمع وتوجيههم بحفظ كتاب الله .

مشيرا إلى أن المسابقة سوف تختتم فعالياتها يوم الخميس القادم 13 رمضان القادم وذلك في حفل خطابي لتكريم الفائزين و المشاركين والجهات الداعمة في إنجاح المسابقة.