مباه جازان: تعتمد خطتها التشغيلية لموسم الصيف 

أعتمدت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان خطتها التشغيلية لموسم صيف العام 1438 هجرية والتي تهدف إلى توفير المياه لعملائها في منطقة جازان ومحافظاتها.

وبينت مياه جازان بأن إجمالي كميات المياه التي ترد يومياً خلال هذه الفترة سوف تصل إلى أكثر من 245،000 م3 يوميا لمواجهة الطلب المتزايد على المياه.

وأوضحت الإدارة بأنها تقوم بتعبئة كافة خزانات المياه في المنطقة التي تشمل الخزانات التشغيلية و الخزانات الاستراتيجية.

وأوضح مدير عام الادارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر بأن الإداره عملت على زيادة عدد ناقلات السقيا المتوفرة في محطات التعبئة، وتجهيز الفروع لإستقبال المواطنين وخدمتهم.

وبين المهندس الجبر بأن الرقم 939 مخصص لإستقبال بلاغات الانكسارات، أو الانقطاعات كما أن بإمكان العملاء أيضاً الحصول على الخدمات عبر زيارة العميل لأقرب مركز لخدمات العملاء في فروع خدمات المياه بالمنطقة أو من خلال حسابات الفرع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتم مراجعة البلاغات لتأكد من سلامة الخدمة المقدمة لكل عميل.