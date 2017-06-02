ملتقى أبناء جازان في الرياض يقيم حفل إفطار وسحور جماعي في اللقاء الرمضاني الأول للملتقى

نظّم ملتقى أبناء جازان في الرياض لقاء رمضانياً يُعد الأول من نوعه في تاريخ الملتقى وذلك مساء الأربعاء 5/ 9 / 1438هــ تضمن اللقاء إعداد فطور جماعي وحفل تكريم لأعضاء الملتقى وبرامج ثقافية متنوعة اختتمت بمائدة السحور وكان في استراحة (القرية) الواقعة على طريق القصيم بحي الصحافة بمدينة الرياض.

وقد حضر الجميع قببل المغرب بنحو ساعة وتم إعداد الفطور بمشاركة الأعضاء جميعهم حيث ظهرت روح التعاون الاجتماعية بين أعضاء الملتقى في لحظات يسودها الوئام والمحبة.

وبعد صلاة المغرب ابتدأ البرنامج الثقافي حيث افتتح بكلمة توجيهية من نائب رئيس الملتقى عضو مجلس الشورى سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد هيجان عرج فيها على عدد من القضايا المهمة.

ثم فقرة اجتماعية حول جانب من الأسرة ألقى الضوء عليه الدكتور/ هادي بحاري عضو اللجنة العليا للملتقى.

ثم ألقى الأستاذ علي الحربي كلمة في نحو عشر دقائق عن مسارات رؤية 2030 معرجا على بعض الجهود المقدمة من مستشرفي المستقبل في العمل التطوعي.

وأتيحت الفرصة لبعض المداخلات والتي كان من أبرزها مداخلة للأستاذ فيصل الشتيفي ومداخلة من سعادة رئيس الملتقى حول العمل التطوعي.

ثم بقي الجميع مع فقرة ثقافية ترفيهية بعنوان (اختبر معلوماتك واحصل على كوب الجدارة) حيث تنقلت مزهرية كوب الجدارة الرمضانية بين عدد من الأعضاء يحصل عليها من أجاب عن أكبر عدد من الأسئلة الثقافية في السيرة النبوية والتاريخ والثقافة الإسلامية قدمها رئيس اللجنة الثقافية وشاعر الملتقى الدكتور/ جبران بن سلمان سحاري.

وبعد صلاة العشاء والتراويح افتتح الحفل لتكريم الأعضاء بتقديم الأستاذ/ ياسر بن محمد السبعي، ثم كلمة لرئيس الملتقى الدكتور/ حسين بن محمد مشهور الحازمي حول أهداف الملتقى وأهمية التواصل والعمل المؤسسي التطوعي وخدمة المنطقة والمجتمع والوطن بأسره.

تلا ذلك عرضٌ تاريخي تفصيلي لمسيرة الملتقى قدمها المدير التنفيذي لملتقى أبناء جازان في الرياض المهندس/ محمد بن إسماعيل الحازمي بالحقائق ولغة الأرقام.

وبعد ذلك فتح باب المداخلات حيث قدم عدد من الأعضاء تساؤلاتهم ومقترحاتهم للرقي والتطوير ومن أهم هذه المداخلات: مداخلة الدكتور يحيى رفاعي واللواء موسى الحربي والدكتور/ حسن خضيري وغيرهم.

وقد أجاب عن أغلبها نائب رئيس الملتقى.

كما أجاب عن فقرة التواصل مع الأعضاء مدير العلاقات العامة الأستاذ عبدالله الرزيقي الذي هنأه الملتقى بحصوله على البورد الأمريكي في التدريب.

ثم جاء دور التكريم حيث وزعت العديد من الشهادات على أعضاء اللجنة العليا والداعمين وأعضاء اللجنة التنفيذية وهم: (رئيس الملتقى د. حسين الحازمي ونائبه د. عبدالرحمن هيجان ود. هادي بحاري ود.إسماعيل مفرح ود.عبدالرزاق هيجان ود.أحمد مشهور الحازمي ود.يحيى آل مفرح وأ.عيسى الفقيه وأ.جابر الفيفي وأ.طاهر صميلي وأ.حسين حبكري وأ.ناصر شراحيلي وأ.محمد الزكري واللواء موسى الحربي وأ.محمد موكلي ود.حسن شوقي الحازمي ود.محمد الصيادي ود.عبدالله عواجي ود.يحيى عريشي ود.محمد الحازمي وأ.عبدالله رزيقي وأ.ياسر السبعي والمهندس علي هيجان والمهندس محمد إسماعيل الحازمي المدير التنفيذي ود.جبران سحاري).

ثم انصرف الجميع لتناول مائدة السحور، واختتم اللقاء الماتع الجامع الذي يؤكد الجميع على تكرره واستمراريته، والله الموفق.