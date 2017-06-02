النظام السوري يقصف إدلب وحمص واللاذقية والرقة

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف قوات النظام لأرياف إدلب وحمص واللاذقية والرقة، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها وتنظيم داعش من جانب آخر، على محاور في محيط بلدة مسكنة.

وقال المرصد في بيان: “تعرضت أماكن في منطقة بداما ومناطق في الريف الغربي لجسر الشغور، بريف إدلب الغربي، لقصف من قوات النظام، ما تسبب بأضرار مادية، وإصابة شخص على الأقل بجراح”.

من جانب آخر، “تعرضت مناطق في جبل الأكراد بالريف الشمالي للاذقية، لقصف من قوات النظام بعدة قذائف، ما تسبب بأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية”.

وأشار إلى أن طائرات التحالف الدولي نفذت عدة ضربات استهدفت مناطق في مدينة الرقة وأطرافها، بالتزامن مع قصف من قبل قوات عملية غضب الفرات على مناطق في المدينة، مع استمرار الاشتباكات وتيرة متفاوتة العنف بين قوات سوريا الديمقراطية المدعمة بقوات خاصة أمريكية من جانب، وتنظيم داعش من جانب آخر، على محاور في أطراف سد البعث من الجهتين الشمالية والجنوبية لنهر الفرات ومحاور أخرى بريف الرقة الغربي، وسط قصف متبادل بين طرفي القتال.

وأكد أن اشتباكات عنيفة مستمرة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، وتنظيم داعش من جانب آخر، على محاور في محيط بلدة مسكنة وريفها، في محاولة من قوات النظام تحقيق مزيد من التقدم والوصول إلى بلدة مسكنة، للبدء بعملية استعادة السيطرة عليها.