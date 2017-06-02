جوالة تنمية المخواة تنفذ برامج تدريبية للمشاركين في خدمة العمرة

نفذت جوالة تنميه المخواة اليوم برنامجا تدريبيا للمشاركين في خدمة المعتمرين خلال الفتره ١٥-٢٩ رمضان ١٤٣٨ .

ابتدأ البرنامج بالافطار الجماعي بعد ان تم استقبال المشاركين وبعد ذلك بدأ البرنامج التدريبي بدورة تعريفية بالعمل الكشفي / قدمها القائد محمد الجالوق وبعد ذلك قدم عبدالرحيم الغامدي دورة تدريبية عن آلية العمل في الحرم المكي و ختم البرنامج بدورة تدريبية عملية عن التقاليد الكشفية قدمها القائد الكشفي / حسن مرضي هذا وقد حضر البرنامج التدريبي ما يقارب ٢٥ شابا من ابناء المحافظة

و تحدث مشرف عام جوالة تنمية المخواة المكلف عبدالرحيم سعيد أحمد الغامدي قائلا : أن جوالة تنمية المخواة تسعى الى تحقيق متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وذلك من خلال استقطاب فئة الشباب الى الجوالة وتدريبيهم وتأهيلهم وتعريفهم بالعمل التطوعي وزيادة عدد المتطوعين حتى يسعون لخدمة وتنمية المجتمع .

وأضاف الغامدي أيضا أن هذه المشاركة تعد أول مشاركة لخدمة المعتمرين للجوالة منذ تأسيسها في الشهر العاشر من عام ١٤٣٧ للهجرة منوها على قلة الإمكانيات والدعم وكثرة العوائق إلا أن الجوالة ستشارك وتتعدى تلك العقبات والعوائق .

و أختتم الغامدي حديثه بالشكر الجزيل لكل من دعم جوالة تنمية المخواة معنويا او ماديا من الأشخاص و المؤسسات الخاصة و العامة سائلا الله أن يوفق المشاركين ويجعلهم نواة للخير وان يحفظهم ويعيدهم الى اهليهم سالمين غانمين.