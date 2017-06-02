لجنة التنمية بالداير تطلق 12 برنامجا خلال شهر رمضان وعيد الفطر

أطلقت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالداير عدة فعاليات وبرامج خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك تنوعت مابين اجتماعية وثقافية ودعم للجنود المرابطين على الحدود وزيارات ومهرجانات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة سلمان بن مفرح المالكي أن البرامج اشتملت على 12 برنامجا وهي زيارة الجنود المرابطين وبطولة شهداء الوطن لكرة القدم وبطولة أخرى لكرة الطائرة وزيارة المرضى وكبارة السن وتجهيز مصليات العيد واقامة مناسبات فرحة عيد وافطار صائم ومشروع سقيا بالمساجد ورحلات عمرة وديوانيات ومسابقات ومهرجانات مبينا أن ذلك يشمل جميع مراكز المحافظة وقراها من خلال 14 مركزا للنشاط .

وبين المالكي أن البرامج تنفذ خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك مؤكدا ان اللجنة سعت أن تشمل برامجها جميع أفراد المجتمع بجميع فئاته ومراحله العمرية .