بالصور .. بلدية الداير تزيل مخلفات بناء و نفايات من داخل أحياء بالمحافظة

تنفذ بلدية محافظة الداير بني مالك التابعة لأمانة منطقة جازان ممثلة في قسم الصحة العامة حملة شاملة انطلقت مع بداية شهر رمصان المبارك داخل الأحياء السكنية لإزالة مخلفات بناء مجهولة المصدر وتسوية الأراضي المتواجد بها مستنقعات صغيرة ومخلفات الأشجار في الشوارع الرئيسية والداخلية وازالة المخلفات من بطون الأودية وأمام المحلات التجارية.

وأوضح رئيس بلدية الداير المكلف جبار بن محمد الريثي أن البلدية تكثف من جهودها المتعلقة بالنظافة والإصحاح البيئي في مختلف الأحياء السكنية والقرى التابعة لنطاق خدماتها حيث تم تزويد الحملة بكامل المعدات اللازمة مدعومة بعدد من العمال تم تقسيمهم إلى فرق ميدانية.

ودعا الريثي جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي بهدف تحسين المنظر العام والمحافظة على البيئة والصحة العامة.



