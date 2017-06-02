رمضان في مشهد الحياة (4)للنساء،شكرا

عندما تغيب المرأة عن مسرح البيت يتحول هذا المسرح إلى جمهور بلا ممثلين ، فلايكفي الديكور والأضواء ولاالستائر ومكونات المسرح لأن يظل الجمهور في أماكنهم ، لو أراد الرجال قيمة النساء فإن عليهم الدخول إلى المطابخ من أجل أن يطلعوا على رواية معقدة لاتتجاوز أحداثهاغرفة واحدة أبطالها مجموعة من قدور الطبخ ، والملاعق والسكاكين وجهاز التكييف إن وجد وثلاجة وبوتاغازاً به مجموعة من العيون المشتعلة وعلى كل عين صنف من أصناف الطعام ، ولو تأمل الرجال شكل حركة النساء لوجدوها تشبه حل الكلمات المتقاطعة في المجلات القديمة للوصول إلى كلمة السر ، وكلمة السر هنا هي الطعام الذي سيوضع على المائدة ليجتمع حوله الجميع في صورة زاهية قد ينسى من خلالها كل المتحلقين تفاصيل الحركة في المطبخ في ظل الزحمة والسباق على الطعام ، وفي رمضان لايمنع الجوع والعطش النساء من كتابة فصول رائعة من فصول الإخلاص نحو الأزواج والأولاد لكي تكون المائدة عامرة بمايشتهيه المنتظرون ، في زيارة واحدة للمطبخ من الرجال قد تتغير نظراتهم نحو النساء وتقاعسهم الذي يتهمون به ، ولا أذكر هذا تشجيعا لملء البطون على الجوانب العاطفية الأخرى، ولكنني أضرب مثلاً واحداً عن فضل النساء اللاتي يقمن بأدوار رائعة في الحياة ومنها الأدوار اليومية التي تطبخ في المطابخ في الوقت الذي ينتظر فيه نصفهم الآخر هذا المخلوق الجميل الذي يرتب الطعام وهم يفكرون في ترتيب أماكنهم حوله ، شكرًا من الأعماق للنساء .

Share on: whatsapp