على شرف الغامدي .. تنمية الشقيري تقيم إفطارا جماعيا للأهالي 

أقامت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالشقيري مساء أمس الأربعاء إفطارا جماعيا لأهالي المركز بملعب البلدية بحضور رئيس مركز الشقيري الأستاذ سمير بن مسفر الغامدي ورئيس المجلس البلدي بمحافظة ضمد الأستاذ خالد الحازمي وعدد من الضيوف و مشائخ وأعيان واهالي المركز والقرى التابعة له .

وتناول الجميع طعام الإفطار في جو مفعم بالألفة والمحبة ، و بعد آداء الجميع صلاة المغرب ، جلس الجميع جلسة قهوة ، بادرهم فيها رئيس المركز بكلمة هنأهم فيها بشهر رمضان المبارك و سأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم ، بعد ذلك ناقش الجميع المشاريع المتعثرة و احتياجات المركز من المشاريع الجديدة مع رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد الحازمي والذي أكد للأهالي حرص بلدية ضمد على تنفيذ مشاريع للبنى التحتية بالمركز من أعمال سفلته وإنارة و مسطحات خضراء ودوارات وغيرها من المشاريع التي تحقق للمواطنين الرفاهية ورغد العيش وتحاكي تطلعات القيادة الرشيدة في هذا البلد الكريم .

بعد ذلك قام رئيس مركز الشقيري بتكريم بعض أبناء المركز ممن لهم أياد بيضاء في تمثيل مركز الشقيري في المحافل الخارجية ، كما تم تكريم المنظمين و المشاركين في نجاح حفل توديع رئيس المركز السابق الأستاذ علي الجبيلي .

وفي الختام قام رئيس مركز الشقيري الأستاذ سمير الغامدي بتدشين النسخة الإلكترونية من المسابقة الرمضانية والتي تنظمها لجنة التنمية سنويا على مستوى مركز الشقيري وترصد لها جوائز قيمة .

الجدير بالذكر أن لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالشقيري تقيم كل عام إفطارا جماعيا للأهالي وتسعى دائما لإقامة البرامج والأنشطة التي تنمي روح الإنتماء و الفخر بهذا الوطن العظيم .