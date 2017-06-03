في اليمن .. مصرع قياديْين في تدمير مركز “اتصالات” لذراع إيران

استهدف طيران التحالف العربي فجر اليوم عدداً من التعزيزات التابعة للميليشيات الانقلابية بمنطقة حيران كانت في طريقها لجبهتي حرض وميدي.

وفي التفاصيل، قال المركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الخامسة إن غارات التحالف استهدفت عربة شمال حيران ومدفعاً في منطقة الخضراء، كما دمرت مركز اتصالات جنوب مثلث عاهم ومن أبرز القياديين القتلى هيثم صالح العبال.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف استهدف عدة تجمعات مسلحة للمتمردين في مناطق متفرقة بالقرب من حرض وميدي، وتأتي هذه الضربات ضمن عمليات تمشيط للمنطقة في ظل حصار خانق لبقايا المليشيات داخل المدينة منذ شهرين.