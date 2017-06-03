“مواطني سهلان” بـ “فيفاء” : حاوية نظافة واحدة لا تكفي وطريقنا بحاجة إلى إنارة

طالبّ أهالي “قرية سهلان” بمحافظة فيفاء بلدية فيفاء بتوفير حاويات نظافة أخرى في القرية حيث أن الحاوية الوحيدة هناك ليست كافية لا سيما وتفريغها لا يتم بشكل دوري على حد قولهم وعلى صعيد متصل أوضح مواطنون هناك أن الطريق المؤدي الى القرية لم تصلهُ الإنارة بعد ما يجعلهُ معبراً خطراً ليلاً لا سيما وهو يشهد انهيارات ترابية محدودة وأكدوا أنهُ بحاجة إلى صيانة ورصف لاسيما وهو يُطل على واحد من أضخم الجبال “قطع صخري” في المحافظة المُسمى ” عطفة سهلان” .



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