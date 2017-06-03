 تفاصيل .. ضبط مخمور بنهار رمضان أشهر مسدسه بوجه رجال الأمن | فيفاء أون لاين
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

وحاول دهسهم

تفاصيل .. ضبط مخمور بنهار رمضان أشهر مسدسه بوجه رجال الأمن

تفاصيل .. ضبط مخمور بنهار رمضان أشهر مسدسه بوجه رجال الأمن
فيفاء أون لاين - الرياض

ألقت دوريات الأمن في الرياض القبض على سعودي يقود مركبة تحت تأثير المسكر، وأشهر مسدسه في وجه رجال الأمن حال قيامهم بتوقيف مركبته بعدما اشتبهوا في حالته.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه أثناء قيام إحدى فِرق دوريات الأمن بمهامها شرق العاصمة الرياض، صباح أمس الجمعة، اشتبهت بمركبة من نوع نقل، وبتوجيه قائدها بالتوقف للتحقق من وضعه رفض، وحاول الفرار، وصدم الفِرقة ودهس طاقمها، وأشهر سلاحًا ناريًّا من نوع “مسدس”.

وأضاف أنه جرى التعامل معه حسبما يقتضيه الموقف، وتم ضبطه، واتضح أنه سعودي في العقد الثالث من العمر وهو بحالة سُكْر، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح ناري من نوع مسدس محشو بعدد (٩) طلقات حية، وعدد (٦) حبات، يُشتبه أن تكون مخدرة. وبالتحقق من وضع المركبة تبيَّن أنها مسروقة، ومعمم عنها بتاريخ 6 رمضان الجاري، وجرى تسليم الشخص والمضبوطات لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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