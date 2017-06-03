 ” المحمدي ” يكرم الفائزين بالمسابقة الرمضانية لمشروع غراس خلال الأيام الماضية بالعارضة  | فيفاء أون لاين
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

” المحمدي ” يكرم الفائزين بالمسابقة الرمضانية لمشروع غراس خلال الأيام الماضية بالعارضة 

” المحمدي ” يكرم الفائزين بالمسابقة الرمضانية لمشروع غراس خلال الأيام الماضية بالعارضة 
محمد السفياني ـ جازان
قام رئيس اللجنة المشرفة على مشروع غراس الأستاذ محمد المحمدي مساء اليوم بتكريم الفائزين خلال الأيام الماضية في المسابقة الرمضانية ضمن انشطة برنامج عناية لرعاية اليتيم التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بالشراكة مع مكتبي الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في كل من مركز الحميراء وجبال العبادل والتي تهدف إلى نشر الفائدة والوعي عبر ارسال روابط لمقاطع فيديو لمادة علمية يتم اختيارها بعناية وإرسالها ليليا  لاستخلاص الفوائد منها ومن ثم إرسال الإجابة على رقم التواصل الخاص بالبرنامج .
وأوضح ” المحمدي ” أن المسابقة لقيت انتشاراً واسعاً منذ ساعات انطلاقها الاولى في بداية الشهر الكريم . مضيفاً أن من تم تكريمهم هذا المساء ممن تعذر عليهم وجود رقم حساب . مبيناً أن الفائز يمكنه الحصول على جائزته من خلال الحضور إلى مقر البرنامج أو إيداع المبلغ في حسابه .
وبين ” المحمدي ” أن التسجيل في المسابقة لا يزال متاحا وان الجوائز الليلية عبارة عن مبلغ 300 ريال لثلاثة فائزين. مضيفاً أن هناك سحب نهائي بمبلغ 600 ريال لثلاثة فائزين  يدخل فيه جميع المشاركين الذين شاركوا في جميع الأسئلة ولو لم يكونوا ممن قد فازوا في إحدى الليالي .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*