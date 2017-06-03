الحبابي يرعى اللقاء الختامي من يتوج بالذهب الاتحاد او اليرموك

يرعى اليوم السبت الاستاذ عبدالهادي الحبابي رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة المباراة الختامية لمسابقة الدوري الممتاز شباب والتي ستجمع الاتحاد واليرموك 30و9 مساء وذلك على صالة النادي الاهلي بمحافظة جدة يقود اللقاء حكم اول سامي امين وحكم ثان رائد مطر وعبدالعزيز العمري مسجلا ويحتل الاتحاد المركز الاول في سلم الترتيب برصيد 6 نقاط ثم اليرموك 4 نقاط والهلال نقطتان والاهلي بدون أي رصيد من النقاط ويلعب الاتحاد بفرصتين الفوز باي نتيجة او الخسارة 2/3 ليتوج باللقب في حين يحتاج اليرموك للفوز بنتيجة 1/3 او 0/3 كما يلتقي الهلال والاهلي 11 مساء وهذه المباراة تعتبر تحصيل حاصل بعد ان فقد الفريقان فرصتهما في المنافسة يقود اللقاء حكم اول امين الطريفي ومحمد الثنيان حكم ثان واحمد الغامدي مسجلا وسيتم تتويج الفرق الفائزة بعد نهاية اليوم الختامي للمسابقة

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة عبدالهادي الحبابي يسعدني التواجد بين ابنائي اللاعبين وتتويج الفرق الفائزة في شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة ونامل ان نشاهد مستويات تساهم في ارتقاء اللعبة وتنعكس على المنتخبات الوطنية التي تنتظرها العديد من الاستحقاقات الخارجية , وحقيقة من الاستراتيجيات التي وضعناها وعملنا عليها من عدة اشهر من اجل تطوير اللعبة هو اقامة البطولات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك وكان هدفنا الرئيسي والاستراتيجي التواصل مع الهيئات والشركات وقد تحقق ولله الحمد بإقامة تسعة بطولات في مختلف مناطق المملكة بإشراف وتنظيم الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الذي يحرص على اقامة مثل هذه البطولات التي تساهم في اكتشاف المواهب وانتشار اللعبة بين الشباب ونحن على اتم الاستعداد لتوفير جميع الامكانيات والدعم المتواصل للعبة التي اصبحت ولله الحمد محببة للجميع