ضمن بطولة شهداء الوطن لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالداير تقيم مبارتين

المباراة الأولى انتهت بفوز فريق الرعب على فريق يوفينتوس بنتيجة ٥ – ٢وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب ( سلمان حريصي ) من فريق الرعب

المباراة الثانية انتهت بتعادل فريقي الجيش وفريق إنجلترا بنتيجة ٥ – ٥ وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اللاعب ( أحمد يحيى ) من فريق الجيش

وفي سياق ذلك دعت اللجنة المنظمة للبطولة الراغبين في الحضور ومشاهدة المباريات من أرض الملعب عن اطلاق برنامج ثقافي ومسابقات وجوائز عينية ثمينة كل ليلة ومسابقات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة هدية منها للجماهير الرياضية وتحفيزا على الحضور والاستمتاع بأجواء البطولة وسيتم الاعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز ضمن الاخبار الاعلامية التي تبثها اللجنة كما تشكر اللجنة المنظمة الراعي الرسمي للبطولة مصانع حيان الكبيشي والراعي الماسي الغرفة التجارية الصناعية بجازان والراعي الذهبي سلطان مول والراعي الفضي مطعم جوهرة الداير والماسية للطباعة والدروع