بلدية الداير تطبل لنفسها وترقص!!؟ 

تلقت فيفاء أون لاين المقال ادناه وهو ردا على خبر تم نشره عن طريق العلاقات العامة ببلدية الدائر متضمنا تصريحا لرئيس بلدية الداير .. موضحين بأن “فيفاء أون لاين ” تنشر كل ما يرد اليها من العلاقات العامة لأي دائرة خدمية وتحت مسؤولية الجهة المرسلة .. مؤكدين لأخوتنا في بني مالك اننا لا نتدخل في أي خبر وانه يتم نشره كما يصل من تلك الجهة المسؤولة شأننا شأن أي وسيلة اعلامية في هذا الوطن الحبيب .. ويسرنا نشر مقال الأستاذ/ مسعود فرح المالكي وتحت مسئوليته ..

الإخوة الاعزاء بصحيفة فيفا يقول الأديب جبران خليل جبران

سَاءَنِي مَا تشْتَكِي يَا ابْنَ أَخِي *** رَاجِعِ الحَزْمَ فَمَا يُجْدِي اكْتِئَابِ

كَمْ أَدِيبٍ عُدُّهُ فِي قَوْمِهِ *** عَدُّ أَلْفِ وَهْوَ صِفْرُ فِي الْحِسَابْ

لُوْ أَسَأْتَ الظَّنَّ بِالنَّاسِ لَمَا *** دَخَلَ اللِّصُ وَلَمْ يَحْجُبْهُ بَابْ

الحقيقة أنه ساءني كما ساء الكثير من أبناء محافطة الداير بني مالك

مقالين تم نشرهم بصحيفتكم

الأول بتاريخ 5رمضان1438هـ – 31مايو2017م

تحت عنوان (‏بلدية الداير تواصل إنارة الشوارع والأحياء ابتهاجا بالشهر الكريم⁦(

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والثاني بتاريخ 7رمضان1438هـ – 2يونيو2017م

تحت عنوان ( بالصور .. بلدية الداير تزيل مخلفات بناء و نفايات من داخل أحياء بالمحافظة)

الذين جاءوا مغالطين للحقيقة والواقع الملموس بالمحافظة حتى أني أجزم أن الجهة التي زودتكم بالخبرين لتلميع فشلها الذريع لا تستطيع تزويدكم بصور من أرض الواقع للشوارع والأحياء التي تدعي أنها قامت بإنارتها او ازالة النفايات منها (اكرمكم الله والقراء) كان الأولى بهم عدم نشر أخبار كهذه والعمل واقعاً لا إعلاماً فمتى ما رأيت أن هناك جهة خدمية تظهر إعلامياً بكثرة أعرف انها لم تنجح على أرض الواقع فذهبت تبحث عن تغطية فشلها بأخبار اعلامية حتى تسيطر على عقول الجمهور لكن وبحمد الله أصبح هناك جيل واعي لكل تلك الترهات يعي ويعرف كيف يتعامل معها وكيف يحاربها مستمداً قوته من قول سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

“‏هدفي الأول ان تكون بلادنا نموذجا ناجحاً ورائداً في العالم على كافه الأصعده وسأعمل معكم على تحقيق ذلك”

ومؤمنا أيضاً بمقولة الأمير الشاب محمد بن سلمان آل سعود

” ‏لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًا من كان”

ولذلك أطلقنا وسم عبر برنامج التواصل الإجتماعي تويتر “#نطالب_بمحاسبه_بلديه_الداير” واليوم هو اليوم رقم (42) بهذا الوسم والذي يريد أن يعرف نجاح البلدية من فشلها والصورة الحقيقية لعملها ومشاريعها يبحث في طيات الوسم فهو مليء بالصور والمقاطع ما يكفي للتوضيح

نحن نؤمن بالمهنية الصحفية العادلة التي تظهر الفساد وتكون مع صوت المواطن لا عليه

كما لا يخفاكم أن المواطن هو رجل الأمن الأول وهو المحافظ على ثروات بلده وهو اللبنة الصالحة للرقي بأمته ووطنه

ولذلك اتجهنا لكم لأنكم مصدر المقال ووجب علينا تبيين الحق عبر صحيفتكم لا عبر أي صحيفة أخرى

مع شكرنا وتقديرنا لكم

أخوكم

مسعود المالكي