افتتاح مكتبة الدكتور عبدالرحمن المشيقح في سجن عنيزة

يفتتح سعادة محافظ عنيزة المكلف الاستاذ عبدالرحمن البراهيم السليم منتصف الشهر الجاري ” مكتبة الدكتور عبدالرحمن العبدالله المشيقح ” في سجن محافظة عنيزة .

وطبقاً لما ذكره الاستاذ عبدالرحمن الجوهر مدير فرع لجنة رعاية السجناء بعنيزة فإن الدكتور عبدالرحمن المشيقح قد تكفل مشكوراً بكافة تكاليف المكتبة وتجهيزاتها كما وفر لها مئات الكتب في مختلف صنوف العلوم والمعرفة . كما تم تجهيز المكتبة بعدداً من اجهزة الحاسب الالي الحديثة . التي ستساعد النزلاء على قضاء وقتهم بالمفيد كما ستساعدهم على اكمال دراستهم بالجامعات السعودية عن بعد .

وواصل الجوهر قائلاً إن سعادة الدكتور عبدالرحمن المشيقح قد تولى مشكوراً كافة مصاريف تجهيز المكتبة وتهيئتها تماماً .

ووجهه الجوهر شكره وتقديره الخاص لسعادة الدكتور عبدالرحمن المشيقح على هذه المبادرة الخيرية والاجتماعية سائلاً الله تعالى ان يجزئ الدكتور عبدالرحمن المشيقح وأسرته خير الجزاء ..

وأوضح الجوهر أنه سيقام حفل مناسب لافتتاح هذه المكتبة التي ستكون من المعالم البارزة في سجن عنيزة .

وستكون منارة تثقيف وإشعاع معرفي لنزلاء سجن عنيزة