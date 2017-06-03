الأمير أحمد بن عبدالعزيز يكرم المذيع المقبل

كرم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر مذيع ومسؤول العلاقات العامة في إذاعة UFM الاستاذ محمد المقبل، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية الثامن للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، الذي أقيم مؤخرا في قصر طويق للاحتفالات بالرياض.

ويأتي التكريم نظير اسهامات المقبل مع الجمعية طوال الفترة الماضية، لتحقيق أهدافها في كافة برامجها المتنوعة، ويعد المقبل أحد الكوادر الإعلامية التي كُرمت من قبل العديد من الوزراء والمسؤولين والجهات الحكومية والقطاعات الخاصة.