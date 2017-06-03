 الأمير أحمد بن عبدالعزيز يكرم المذيع المقبل | فيفاء أون لاين
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

الأمير أحمد بن عبدالعزيز يكرم المذيع المقبل

الأمير أحمد بن عبدالعزيز يكرم المذيع المقبل
الرياض ـ علي القرني

كرم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر مذيع ومسؤول العلاقات العامة في  إذاعة UFM  الاستاذ محمد المقبل، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية الثامن للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، الذي أقيم مؤخرا في قصر طويق للاحتفالات بالرياض.

ويأتي التكريم نظير اسهامات المقبل مع الجمعية طوال الفترة الماضية، لتحقيق أهدافها في كافة برامجها المتنوعة، ويعد المقبل أحد الكوادر الإعلامية التي كُرمت من قبل العديد من الوزراء والمسؤولين والجهات الحكومية والقطاعات الخاصة.

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