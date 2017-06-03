بالصور: طفل لم يتجاوز الثامنة من عمره ينضم الى كوكبة المتطوعين بوادي الدواسر

سجل الطفل يوسف بن عبدالعزيز آل مسعود ، الذي لم يتجاوز الربيع الثامن من عمره ، كأصغر متطوع في محافظة وادي الدواسر، خلال شهر رمضان المبارك الحالي ، بانضمامه الى لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء ، وهي تقوم بتوزيع وجبات إفطار صائم يومياً بمدخل المحافظة الشرقي بالتعاون مع جمعية البر بالنويعمة ، حيث لفت الأنظار وهو يتنقل بين المركبات حاملاً وجبات الأقطار يقدمها للمسافرين والعابرين مصحوبة بابتسامة طفولية بريئة.

ويؤكد لنا رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء سعد الصافي ، أن الطفل يوسف تقدم لهم برفقة ولي أمره راغباً المساهمة في توزيع وجبات الأفطار ، وتحفظنا في بادئ الأمر لصغر سنه وخوفاً عليه من المركبات والإرهاق ولكن امام إصراره ورغبة والده امتثلنا لرغبته ، فكان خير سفير للعمل التطوعي منذ بداية الشهر.

وافاد ولي امره أنه كان حريصاً على جعله يمارس العمل التطوعي إيماناً منه بأهميته في تكوين شخصيته ، وحب الخير الآخرين ، وإنكار الذات ، وينمي فيه الكثير من المبادئ والقيم ، كما يجعله أكثر حيوية ونشاطاً وإقبال على الحياة .

وأوضح مبارك آل مهنا أحد المهتمين بالعمل التطوعي أن العمل التطوعي سلوك إنساني من المهم أن يعمل الآباء والأمهات على غرسه في أبنائهم ، حيث يشبع رغباتهم ، ويشغل فراغهم ، ويشعرهم بالسعادة والراحة النفسية ، ويكسبهم الكثير من الخبرات ، وينمي لديهم القدرات الذهنية ، ويزيد من ثقتهم بأنفسهم .