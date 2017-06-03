 تأهل 8 فرق لربع نهائي دورة الشبحة والجماهير تنعش البطولة | فيفاء أون لاين
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

تأهل 8 فرق لربع نهائي دورة الشبحة والجماهير تنعش البطولة

تأهل 8 فرق لربع نهائي دورة الشبحة والجماهير تنعش البطولة
نايف الجنهي ـ الرياض
تأهلت ثمانية فرق لنصف نهائي دورة الشبحة الرمضانية والتي انطلقت بداية الشهر الكريم.
حيث قطع نجوم الشبحة والتحدي وعدان والمستقبل والعميد و البايرن والقلعة والراقي لنصف النهائي.
وشهدت البطولة حضور جماهيري كبير اضفى على الاجواء رونق حماسي مثير.
وتستكمل المباريات يوم الاثنين بافتتاح دور الثمانية حيث يتوقع ارتفاع المستوى الفني واستمرار الزخم الجماهيري للبطولة.
وتستمر البطولة التي تنظمها لجنة التنمية السياحية بالشبحة حتى منتصف الشهر الكريم حيث يقام النهائي على ملعب الصخابر بالشبحة

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