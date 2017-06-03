الأمير /فيصل بن سلطان يكرم سفيرة جمعية الأيدي الحرفية نوف العبود  

كرم صاحب السمو الملكي الأمير /فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس الإستشاري التطوعي سفيرة جمعية الأيدي الحرفية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة سيدة الأعمال والحاصلة على ماجستير إدارة الأعمال السيدة نوف العبود

جاء هذا التكريم في حفل تخريج الدفعة السابعة من خريجي حرفية للعام 2017 في قاعة ليلتي بجدة ليلة البارحة حيث افتتح سموه المعرض المصاحب بحضور عدد من مدراء القطاعات المختلفة ورجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة جمعية الأيدي الحرفيه الدكتور مصطفى القرشي

وقام سموه بتكريم سفيرة الحرفيين والحرفيات السيدة نوف العبود نتيجة جهودها الموفقة في دعم أعمال الجمعية وتحقيق الإنجازات المتتالية في أعمالها ورسالتها حيث تعد نوف العبود واحدة من سيدات المجتمع اللآتي يعملن في مجالات العمل المجتمعي والتطوعي المستدام كما أنها من أبرز ممن يعملن في الجمعيات المجتمعية والتطوعية الداعمة للأسر المنتجه وممثلة للعلاقات العامة والتشريفات في المهرجان الوطني للتراث والثقافة

وأكد المستشار الإعلامي عبدالعزيز الانديجاني أن السفيرة نوف العبود تعد مثالًا للمراة السعودية التي تقف بكل قوة من أجل تحقيق رسالة العمل المجتمعي المتمثل في تحقيق رؤية جمعية الأيدي الحرفية الخيرية في منطقة مكة المكرمة المتمثل في دعم وتطوير دور المؤسسات الصغيرة وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بإعتبارها القاعدة الأساسية التي اعتمدت عليها معظم الدول المتقدمة منها والنامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ البرامج والمشروعات المدرجة بخطتها، وأيـضـًا من خـلال الـتـنـسـيـق مـع الـجـهات المـعـنية، وتنويع الخدمات المقدمة للمجتمع خصوصًا تلك المتعلقة بتنمية وتطوير ريادة الأعمال الفردية والأسرية والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر خاصة في ظل الظروف والتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتقديم الخدمات التي تحقق مصلحة الروّاد والمنشآت.

وأصاف الانديجاني إلى أن السفيرة السيدة نوف العبود سعت طوال عملها إقامة شراكات واتفاقيات التّعاون ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية بهدف تنويع الخدمات التي تقدمها الجمعية، وتقديم المزيد من التسهيلات والوصول إلى خدمة أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين من الحرفيين والحرفيَّات بمنطقة مكة المكرمة المساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر في المجتمع والتي من أبرزها – تدريب المواطنين والمواطنات على الحرف اليدوية المختفلة .وإيجاد منافذ بيع لجذب المستهلك لشراء المنتجات الحرفية وإيصال أصحاب الحرف اليدوية ومن ثم يتم تدريبهم إلى الاكتفاء الذاتي وتغير الصورة السلبية السائدة عن الحرف اليدوية في المجتمع .

من جهتها عبرت سفيرة الأيدي الحرفية السيدة نوف العبود عن سعادتها بهذا التكريم من قبل سمو الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس الاستشاري التطوع لافتًة إلى أن الدولة بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل على دعم وتحفيز الأعمال المجتمعية بما ينعكس على وجود كوادر وطنية سعودية مفعلة في خدمة الوطن والمجتمع مشددًة أن جمعية الأيدي الحرفية تعمل على تقديم برامج التدريب والتأهيل المهني للحرف اليدوية بمنهجية وأساليب مواكبة لتطوير المعرفي والتفني التي تشبع رغبات وقدرات الفرد في المجتمع

الجدير بالذكر أن السيدة نوف العبود قلدت لقب سفيرة جمعية الأيدي الحرفية منذ عام 2015 وحتى الآن نتيجة عملها المميز مع الجمعية لتحقيق رسالتها