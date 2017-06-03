 الأمير /فيصل بن سلطان يكرم سفيرة جمعية الأيدي الحرفية نوف العبود   | فيفاء أون لاين
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

لجهودها  في العمل المجتمعي والتطوعي المستدام    السفيرة نوف العبود

الأمير /فيصل بن سلطان يكرم سفيرة جمعية الأيدي الحرفية نوف العبود  

الأمير /فيصل بن سلطان يكرم سفيرة جمعية الأيدي الحرفية نوف العبود  
سحر رجب ـ جدة
كرم صاحب السمو الملكي الأمير /فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس الإستشاري التطوعي  سفيرة جمعية الأيدي الحرفية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة سيدة الأعمال والحاصلة على ماجستير إدارة الأعمال السيدة نوف العبود
جاء هذا التكريم في حفل تخريج الدفعة السابعة من خريجي حرفية للعام 2017 في قاعة ليلتي بجدة ليلة البارحة حيث   افتتح  سموه  المعرض المصاحب بحضور عدد من مدراء القطاعات المختلفة ورجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة جمعية الأيدي الحرفيه الدكتور مصطفى القرشي
وقام سموه بتكريم سفيرة  الحرفيين والحرفيات السيدة نوف العبود  نتيجة جهودها الموفقة  في دعم أعمال الجمعية وتحقيق الإنجازات المتتالية في أعمالها ورسالتها حيث تعد نوف العبود  واحدة من  سيدات المجتمع اللآتي يعملن في مجالات العمل المجتمعي والتطوعي المستدام  كما أنها من أبرز ممن يعملن في الجمعيات  المجتمعية والتطوعية  الداعمة للأسر المنتجه  وممثلة  للعلاقات العامة  والتشريفات في المهرجان الوطني  للتراث والثقافة
 وأكد المستشار الإعلامي عبدالعزيز الانديجاني أن السفيرة نوف العبود  تعد مثالًا للمراة السعودية  التي تقف بكل قوة من أجل تحقيق  رسالة العمل المجتمعي المتمثل في تحقيق رؤية جمعية الأيدي الحرفية الخيرية في منطقة مكة المكرمة   المتمثل في دعم وتطوير دور المؤسسات الصغيرة وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بإعتبارها القاعدة الأساسية التي اعتمدت عليها معظم الدول المتقدمة منها والنامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ البرامج والمشروعات المدرجة بخطتها، وأيـضـًا من خـلال الـتـنـسـيـق مـع الـجـهات المـعـنية، وتنويع الخدمات المقدمة للمجتمع خصوصًا تلك المتعلقة بتنمية وتطوير ريادة الأعمال الفردية والأسرية والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر خاصة في ظل الظروف والتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتقديم الخدمات التي تحقق مصلحة الروّاد والمنشآت.
وأصاف  الانديجاني إلى أن السفيرة  السيدة نوف العبود سعت طوال عملها  إقامة شراكات واتفاقيات التّعاون ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية بهدف تنويع الخدمات التي تقدمها الجمعية، وتقديم المزيد من التسهيلات والوصول إلى خدمة أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين من الحرفيين والحرفيَّات بمنطقة مكة المكرمة المساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر في المجتمع والتي من أبرزها – تدريب المواطنين والمواطنات على الحرف اليدوية المختفلة .وإيجاد منافذ بيع لجذب المستهلك لشراء المنتجات الحرفية وإيصال أصحاب الحرف اليدوية ومن ثم يتم تدريبهم إلى الاكتفاء الذاتي وتغير الصورة السلبية السائدة عن الحرف اليدوية في المجتمع .
من جهتها عبرت سفيرة الأيدي الحرفية  السيدة نوف العبود عن سعادتها بهذا التكريم من قبل سمو الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود  رئيس المجلس الاستشاري التطوع لافتًة  إلى أن الدولة بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل على دعم وتحفيز  الأعمال المجتمعية بما ينعكس على وجود  كوادر وطنية سعودية مفعلة في  خدمة الوطن والمجتمع مشددًة أن جمعية الأيدي الحرفية تعمل على  تقديم برامج التدريب والتأهيل المهني للحرف اليدوية بمنهجية وأساليب مواكبة لتطوير المعرفي والتفني التي تشبع رغبات وقدرات الفرد في المجتمع
 الجدير بالذكر أن السيدة نوف العبود  قلدت لقب سفيرة جمعية الأيدي الحرفية منذ عام 2015 وحتى الآن نتيجة عملها  المميز مع الجمعية لتحقيق رسالتها

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