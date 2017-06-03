أسريّة جازان تنظّم الملتقى الرمضاني الأول 

(الأسرة في رمضان) هو عنوان الملتقى الرمضاني الأول الذي نظمته جمعية التنمية الأسرية بجازان ممثلة في قسمها النسائي وذلك بفندق هوليدي جازان مساء الخميس الموافق ٦-٩-١٤٣٨هـ. حيث بدأ الملتقى بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة تعريفية عن الجمعية ودورها في خدمة المجتمع للأستاذة ابتسام العطاس رئيسة القسم النسائي بالجمعية، تحدثت بعدها الأستاذة فاطمة أبوالجن عن الجانب الإيماني، ثم تحدثت الأستاذة نورة العطاس عن الجانب الفقهي، بينما تطرقت للمحور الأسري (بأسرتي اهتمّ) الأستاذة مريم عطيف

حيث بينت فيه دور الأسرة في تربية الأبناء وخصوصا في رمضان وتربية أفرادها على الشعور بروحانية الشهر المبارك واستغلال الأوقات بصورة مثلى من خلال جداول يومية أسرية واجتماعية مناسبة لشهر رمضان.

هذا وقد حَظِيَ الملتقى بالإقبال النسائي الكبير من شرائح نسائية مختلفة إذ بلغ عدد المشاركات قرابة (١٠٠) مائة مشاركة أتين من مدينة جازان وعدد من محافظات المنطقة. وعقب هذه الفعالية تم لقاء تعارف بين الحاضرات كما بادرت بعضهنّ بالاستعداد للتطوع في الجمعية.

وفي ختام الملتقى قدمت رئيسة القسم النسائي شكرها لمجلس الإدارة لمساندته القسم النسائي في إنجاح فعالياته كما شكرت ضيوف الملتقى على تلبية الدعوة والالتزام بالحضور المبكّر والمشاركة الإيجابيّة أثناء الملتقى.