‏بلدية الداير ‏بين الزيف والحقيقة

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‏المكرم رئيس تحرير صحيفة فيفاء أون لاين ……………..المحترم

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‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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‏نشر في صحيفتكم الموقرة خبرين

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‏الأول بتاريخ 5رمضان1438هـ – 31مايو2017م بعنوان (بلدية الداير تواصل إنارة الشوارع والأحياء

‏إبتهاجا بالشهر الكريم)

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‏والثاني بتاريخ 7رمضان1438هـ – 2يونيو2017م بعنوان ( بالصور .. بلدية الداير تزيل مخلفات بناء

‏و نفايات من داخل أحياء بالمحافظة)

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‏ والحقيقة بأن ماورد في الخبرين لا يمثل إلا مصدره.

‏وهو مغالطة ظالمة، وزيف باطل ،أُخْرِجَ في قوالب مستحسنة ، وكسوه ألفاظا يقبلها ممن يروج

‏عليه زغل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم ، وكلا الخبرين بعيدين كل البعد

‏عن الواقع بدون دليل أو برهان،

‏وهو نوع من الإفتراء الذي لا يرضاه عاقِلٌ وصاحب ضمير .

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‏ولا يخفى عليكم أن المصداقية في الصحافة، ركيزة أساسية للعمل في هذا الجانب المهم ،

‏ولكي يكتسب العمل الصحفي ثقة الجمهور عليه أن يكون على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع ،ينقل الحقيقة

‏دون محاباة أو مجاملة لأية جهة ، ليكون بعد ذلك مرجعاً لأي خبرٍ يراد التأكّد منه.

‏وهذا لا يأتي من فراغ،بل من فهم لأساسيات العمل الصُحَفِي،وطرق السير على المنهج الصحيح

‏لبلوغ ثقة الجمهور الذي هو الأساس والغاية .

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‏وللأسف الشديد ما نعيشه اليوم أن الكثير من صُحُفِنا الألكترونية أضْحَتْ أبْواقاً لمسؤولين فاسدين في جِهاتٍ حكومية على حساب المهنية والحقيقة والمصداقية في نقل الخبر، وهذه كارثة ثقافية وفكرية تُلْحِقُ الضرر بالوطن، إنسانا وطبيعة.

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‏وأنا إِذْ أَذْكُرْ هذا الكلام إنما لأؤكد على قيمة العمل الصُحَفِي، وحاجتنا إلى أن يكون شاهد عيان على الحقيقة وفقط.

‏ بعيدا عن التطبيل وعن العلاقات الإنسانية التي لا تخدم العمل الصحفي ولا ترتقي به نحو التميز والتألق.

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‏وفي الحقيقة أنتم صحيفة فيفاء أون لاين متميزون،ومتألقون، يحترمكم الجمهور عامة، إلا أن خبرين نقلتموهما عن بلدية الداير لا يَمُتَّانِ للحقيقة بصلة،

‏ ولا أعلم هل أنتم جزءاً من القضية بحيث إِطَّلَعْتُمْ على مصداقية الخبر أم كان دوركم نقلا للخبر

‏دون تثبت . وكما قيل ( ناقل الفتوى ليس بمفتي ! ) .

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‏ نحن أبناء محافظة الداير نضع بين أيديكم حراكا يوميا في بوابة التواصل (تويتر)

‏بدأناه من ⁧‫#نطالب_بمحاسبه_بلديه_الداير‬⁩ ووصلنا إلى ⁧‫#نطالب_بمحاسبه_بلديه_الداير41‬⁩

‏يتضمن الكثير من جمل الإستياء، والصور، والفيديوهات

‏كدليلٍ على صدق مطالبنا ،ولكم أن تزوروا محافظتنا وأنتم الجار ، لتروا بأم أعينكم حقيقة الوضع المؤلم .

‏ولْيَعْلَمَ الجميع بأننا مستمرون إلى أن يشاء الله ففي جعبتنا الكثير الكثير.

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‏أبناء العم الإخوة الأعزاء في صحيفة فيفا أون لاين:

‏أنتم جزء منا ونحن جزء منكم،هدفنا واحد،

‏وألمنا واحد،وليس صحيحا أن نطبل للباطل بل ندور

‏حيث يدور الحق ، ولا تنسوا أن دعمكم للحق هو

‏جزء من رسالتكم السامية وتماشيا مع رؤية القيادة

‏الحكيمة -سددها الله- في محاربة الفساد.

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‏وختام القول:

‏أصالة عن نفسي وعن جمع غفير من أبناء محافظة الداير

‏ نتقدم بهذا التوضيح نرجو أن يتم نشره في صحيفتكم

‏أسوة بالجانب الآخر وأيضا للدفاع عن أنفسنا.

‏كما يمكنكم الإطلاع على كل ما كتب في سلسلة التاقات من مغردين بذلوا من جهدهم ووقتهم الشيء الكثير في

‏سبيل تحقيق العدالة والتنمية في محافظة الداير.

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‏ولكم جزيل الشكر والتقدير .

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‏أخوكم أ.جبران يحي المالكي

‏محافظة الداير-بني مالك.

صور من الواقع :