بالصور ..مواطنون في الداير يعبدون طرقهم بالإسمنت والخرسانة ؛ والبلدية لا مجيب !!

بعد المطالبات والوعود الوهمية والانتظار لسنوات عجزو الأهالي بحي الشاره بالداير بني مالك من مماطلة البلدية في سفلتة طرقهم وصيانتها .

حيث قال محمد المعتوبي أحد سكان حي الشاره سبق وتقدمت بطلب سفلته على البلدية قبل مايقارب الأربعة سنوات ومن ذلك الحين حتى اليوم لم استفد سوى الوعود الوهمية فيما اضطررت إلى عمل صبات خرسانية يدويه على حسابي الخاص

والبعض الآخر في نفس الحي قام بعمل إصلاح طريق منزله بيده وبمساعدة أبنائه

مناشدين في الوقت نفسه وزير البلدية والقروية بالنظر في معاناتهم ومحاسبة بلدية الداير في التأخر عن خدمتهم .