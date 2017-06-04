تعيين د. وفاء ابوهادي سفيراً لنادي يونسكو اتحاد سفراء الطفولة العرب

تم تعيين د. وفاء ابوهادي سفيراً ومستشاراً اعلامياً وممثلاً عن مجلس الإدارة في إدارة البرامج والأنشطة والفعاليات وترشيح اعضاء للإتحاد ممن يهدفون الى خدمة الطفولة لنادي يونسكو اتحاد سفراء الطفولة العرب ، جاء ذلك بإجماع من اعضاء مجلس إدارة نادي يونسكو اتحاد سفراء الطفولة والذي يمثله الدكتور /حسين رمضان رئيس المجلس

والسفير /فخري احمد عثمان عضو المجلس(بالخارجية المصرية) ، والدكتور احمد سامي أمين عام الإتحاد .

الجدير بالذكر انه تم تكريم سعادة السفيرة نظير جهودها وأنشطتها في الاعمال الانسانية وما أولت الطفل من أهمية وتبني قضاياه.

وقد تحدثت سعادة السفيرة الدكتورة وفاء ابوهادي بقولها : ان الطفولة وما تحيط بها من مخاطرمسؤولية كبيرة على عاتقنا جميعا ولابد ان نشارك في رفع تلك المآسي التي تهدر من صفاء طفولتهم وتقتل براءتهم ، وحيث اني وضعت في هذا المكان والذي اسأل الله العلي القدير ان يوفقني ويجعل خطاي لي لا علي في تقديم رسالة سامية لطفولة آمنة واجيال يقومون على بناء دينهم وأوطانهم تحت وحدة عربية لا تعترف بعرق او بطوائف او بعنصرية ، فكلنا سواسية كأسنان المشط وتجمعنا قبل كل شيء الإنسانية ، والتي من شأنها لابد ان تعني بالطفل وبناء مستقبل مستقر وأمن له .

وارفع أجل شكري لثقة اعضاء مجلس نادي يونسكو اتحاد سفراء الطفولة العرب لاختيارهم لي ، كما ارحب بكل من يضع يده معنا لنحقق رسالة سامية وهادفة من اجل اطفال كل العرب ليعيشوا طفولتهم بكل سلام .