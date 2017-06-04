سفارة المملكة في بريطانيا تهيب بالمواطنين السعوديين بلندن توخي الحيطة والحذر

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في لندن، وخاصة في جنوب شرق لندن توخي الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الشرطة.

ودعت السفارة في بيانها في حال حدوث أي طارئ – لا سمح الله- الاتصال بالسفارة على الأرقام التالية:

00442079173000

00447947253753

00447946779614

وختمت السفارة بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله الجميع من كل مكروه.

يأتي ذلك بعد أعلنت هيئة النقل في لندن أن الشرطة تعاملت مع “حادث كبير” على جسر لندن (لندن بريدج) وذلك بعد أن أفاد شهود أن عربة صدمت مارة على الرصيف، وقالت شرطة النقل في بيان إنه سجل سقوط “العديد من الضحايا” إثر حادث جسر لندن “الذي يبدو أنه استخدمت فيه سيارة وسكين”.

كما أعلن عن تدخل ثان للشرطة المسلحة في “بورو ماركت” السوق الشهير الذي يقع قرب الجسر على الضفة الجنوبية من لندن، وفق ما جاء في تغريدة لشرطة لندن، وأعلنت الشرطة ايضا أنها تتعامل مع حادث ثالث في منطقة فوكس هول.

وأغلق جسر لندن في الاتجاهين بحسب شرطة النقل، وأظهرت صور تلفزيونية عدة سيارات للشرطة تغلق المنطقة وكذلك سيارات إسعاف، وأفادت في وقت لاحق أنها قتلت اثنين من المهاجمين.

وأفادت هولي جونز التي تعمل لبي بي سي أنها شاهدت سيارة بيضاء اللون تصعد الى الرصيف وتصدم العديد من الأشخاص. وتحدثت عن خمسة أشخاص كانوا ممددين على الأرض.

وأضافت “هناك العديد من زوراق الشرطة تفتش نهر التاميز مستخدمين مصابيح إضاءة”، وبحسب شاهد فان شاحنة خفيفة (فان) كانت تسير بسرعة 80 كلم في الساعة صعدت الى الرصيف وصدمت المارة.

وفي السياق، أعلنت الشرطة البريطانية الأحد ان الاعتداءين في منطقتي لندن بريدج وبورو ماركت هما “عملان ارهابيان” في طبيعتهما، بعد تقارير عن دهس حافلة صغيرة لمشاة وعمليات طعن في منطقة تضم نوادي ليلية وتعج بالساهرين.

وقالت الشرطة في تغريدة على موقع تويتر أنه “تم إعلان الحادثين في لندن بريدج وبورو ماركت عملين إرهابيين”، وان الحادثة في فوكسهول غير مرتبطة بهما.