 الجوازات تنفي السماح بتعديل المهنة ونقل الخدمات واستقدام الزوجة بدون موافقة صاحب العمل | فيفاء أون لاين
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

الجوازات تنفي السماح بتعديل المهنة ونقل الخدمات واستقدام الزوجة بدون موافقة صاحب العمل

الجوازات تنفي السماح بتعديل المهنة ونقل الخدمات واستقدام الزوجة بدون موافقة صاحب العمل
الجوازات
فيفاء أون لاين - متابعة

الرياض – فهد اللويحق
نفى المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أن تكون الجوازات قد أعلنت عن السماح للوافدين بتغير المهنة ونقل الخدمات واستقدام الزوجة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل .

وقال المقدم الشلهوب حسب صحيفة الرياض حول ذلك ، إن الجوازات لا علاقة لها بهذا الأمر، وأن الموافقة على إصدار التأشيرات بمختلف أنواعها لا تتم عن طريق الجوازات أما فيما يخص نقل الخدمات وتعديل المهن للعمالة غير المنزلية فهي من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث تتم الموافقه والربط اليآ .

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