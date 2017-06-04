 شاهد .. جمل سائب يتسبب في انقلاب سيارة إسعاف! | فيفاء أون لاين
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

شاهد .. جمل سائب يتسبب في انقلاب سيارة إسعاف!

شاهد .. جمل سائب يتسبب في انقلاب سيارة إسعاف!
فيفاء أون لاين - متابعة / تبوك

تسبب جمل سائب في انقلاب سيارة إسعاف تابعة لصحة تبوك، خلال نقلها إحدى الحالات المرضية من مركز صحي حالة عمار إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، مُتسبباً في وقوع 4 إصابات بينها حالة حرجة.

وبيّن المتحدث الإعلامي لصحة تبوك عطا الله العمراني أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص؛ وهم المريضة المحولة وخادمتها إلى جانب الممرض وسائق الإسعاف، لافتاً إلى أن حالة الممرض حرجة، وتم نقله إلى مستشفى الملك خالد.

وأوضح أن حالة المريضة والخادمة وسائق الإسعاف مستقرة، وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفى الملك فهد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، مبيناً أن 3 فرق من هيئة الهلال الأحمر والإسعاف سارعت إلى التعامل مع الحادث وإنقاذ المصابين.

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