ابتسم وأخطو خطوة نحو الجنة

أجلس، تأمل، أغمض عينيك، أرخي جسدك، خذ نفس عميق، وتذكر طريقة ضحكاتك في كُل مرة حدث معك شيء زرع الفرح بداخلك، تذكر أن عائلتك مازالت ولله الحمد بخير، أستشعر نعمة الاشخاص الطيبين من حولك، تَفكَر في نعمة اللحظات المليئة بالحياة التي مرت وأنت ما زلت فيها حي ترزق مازال أمامك متسع من الوقت الذي فقده غيرك ممن هم تحت الارض الان، حاول أن تبتسم تلك الابتسامة التي تُشعرك أنها تخرج من قلبك، أحسنت ابتسم بشكل أكبر، خذ نفس عميق أفتح عينيك، شاهد الدنيا من حولك، أنت الان تعيش في أفضل حياة وفي أرقى مترفات الدنيا، لا يوجد شيء ما ليرعبك، أنت الان حتى وإن كنت حزين مهموم مصاب مريض مديون أيً كانت ظروف دنياك، فكر في المهمومين بهم أكبر من همك، في هؤلاء الاشخاص المصابين بأمراض مزمنةٍ أكثر منك، في كل من هو مديون بديّنٍ أعظم من دَيّنِكْ، إذا ما زلت على هذه الارض فأنت في رعاية الله ولأشيء أكبر من رعايته وولايته، فقط أحسن ظنك بالله وتوكل عليه وكُل شيء في هذه الدنيا له حل وشفاء وتفريج ما دمت على يقين أن الله معك، فقط ابتسم وأجعل همك الأخرة وخذ الدنيا أنها دار سنعيش فيه لزمنٍ قصير ومن بعدها سنخرج من هذه الدار إلى الدار الاخير في جنات النعيم بأذن الله، انظر الى الدنيا بعينٍ صغيرة وأبتسم ربما غداً أو بعد غد نُصبح على صباحات الجنة ونعيمها بأذن الله، الدنيا لحظات معدودة أستعد من هذه اللحظة ربما الموت ليس ببعيد أِصنع لك دروب طويلة لا تنقطع إلى الفردوس؛ فقط تبسم أعمل الخير وبِرْ والديك حتى وإن هم تحت الارض لا تقطع بِرهم، أمضي في طريق يقودك إلى سبيل غُرفات الجنة، وأترك أثر طيب وتوكل على الله وأبتغي الجنة تصل لها بأذن الله، كن مع الله وأمضي في طريق الخير ولكل شيء تركته أو ضاع منك أو حتى فقدته على غير رغبة منك سيعوضك الله بالأجمل ربما ليس في الدنيا فَعوض الجنة أجمل وأعظم، ومن ثَم نَمْ قرير العين واليقظة ستكون على أبواب الجنة بأذن الله.
الله يعطيك العافيه ويوفقك اختيار موفق وكلام جميل.
الابتسامة هي أحدى أجمل التعابير التي تظهر على الوجه
وهي ذات بعد ديني وصحي كذالك