ابتسم وأخطو خطوة نحو الجنة

أجلس، تأمل، أغمض عين­يك، أرخي جسدك، خذ نفس عميق، وتذكر طريقة ضحكاتك في كُل مرة حدث معك شيء زرع الفرح بداخلك، تذكر أن عائل­تك مازالت ولله الحمد بخير، أستشعر نعمة الاشخاص الطيبين من حو­لك، تَفكَر في نعمة اللحظات المليئة بالحي­اة التي مرت وأنت ما زلت فيها حي ترزق ماز­ال أمامك متسع من الو­قت الذي فقده غيرك ممن هم تحت الارض الان، حاول أن تبتسم تلك الابتسامة التي تُشعرك أنها تخرج من قلبك، أحسنت ابتسم بشكل أكب­ر، خذ نفس عميق أفتح عينيك، شاهد الدنيا من حولك، أنت الان تعيش في أفضل حياة وفي أرقى مترفات الدنيا، لا يوجد شيء ما ليرعبك، أنت الان حتى وإن كنت حزين مهموم مصاب مريض مديون أيً كانت ظروف دنياك، فكر في ال­مهمومين بهم أكبر من همك، في هؤلاء الاشخاص المصابين بأمراض مز­منةٍ أكثر منك، في كل من هو مديون بديّنٍ أعظم من دَيّنِكْ، إذا ما زلت على هذه الا­رض فأنت في رعاية الله ولأشيء أكبر من رعا­يته وولايته، فقط أحسن ظنك بالله وتوكل عل­يه وكُل شيء في هذه الدنيا له حل وشفاء وت­فريج ما دمت على يقين أن الله معك، فقط اب­تسم وأجعل همك الأخرة وخذ الدنيا أنها دار سنعيش فيه لزمنٍ قصير ومن بعدها سنخرج من هذه الدار إلى الدار الاخير في جنات النع­يم بأذن الله، انظر الى الدنيا بعينٍ صغيرة وأبتسم ربما غداً أو بعد غد نُصبح على صباحات الجنة ونعيمها بأذن الله، الدنيا لح­ظات معدودة أستعد من هذه اللحظة ربما الموت ليس ببعيد أِصنع لك دروب طويلة لا تنقطع إلى الفردوس؛ فقط تب­سم أعمل الخير وبِرْ والديك حتى وإن هم تحت الارض لا تقطع بِره­م، أمضي في طريق يقودك إلى سبيل غُرفات ال­جنة، وأترك أثر طيب وتوكل على الله وأبتغي الجنة تصل لها بأذن الله، كن مع الله وأم­ضي في طريق الخير ولكل شيء تركته أو ضاع منك أو حتى فقدته على غير رغبة منك سيعوضك الله بالأجمل ربما ليس في الدنيا فَعوض ال­جنة أجمل وأعظم، ومن ثَم نَمْ قرير العين واليقظة ستكون على أب­واب الجنة بأذن الله.

Share on: whatsapp