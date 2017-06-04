“الخدمة المدنية” : بدل الانتقال الشهري والانتداب ضمن البدلات المعادة

اوضحت وزارة الخدمة المدنية إن مكافأة العمل الإضافي وبدل الانتقال الشهري والانتداب، ضمن البدلات والمكافآت المشمولة بقرار إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة الذي أصدره المقام السامي قبل عدة أسابيع.

وجاء توضيح الخدمة المدنية في خطاب رداً على استفسار بعض الجهات الحكومية حول البدلات.

وأكدت الوزارة في معرض ردها أن الأمر الملكي يشمل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ، ب، ج) المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (551)، وكذلك مكافأة العمل الإضافي، وبدل الانتداب، والانتقال الشهري أثناء الإجازة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين أصدر في 25 رجب الماضي أمراً ملكياً بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين- والتي كان قد تم إيقافها أو إلغاؤها أو تعديلها- إلى ما كانت عليه.