مطار أبها يحتفي بأولى رحلات طيران الخطوط السعودية الخليجية

في إطار قفزاته المتوالية، احتفى مطار أبها بتدشين أولى رحلات طيران الخطوط السعودية الخليجية ، الساعة 10 من صباح أمس السبت 8 رمضان المبارك الموافق 3 يونيو، وذلك عبر خط السير القادمة من الدمام إلى أبها والمغادرة من أبها إلى الدمام.

وستكون للخطوط السعودية الخليجية رحلتين في اليوم، لتصبح إضافة نوعية للمطار وللخطوط المشغلة فيه، خصوصا مع الإقبال المتوقع للقدوم إلى المدينة خلال فترة الصيف الذي يزيد من أعداد المسافرين.

ومن المتوقع أن تكون زيادة هذا العام مضاعفة عن السنوات الماضية، في ظل ترقب برامج وفعاليات مهرجان أبها يجمعنا المتزامن مع احتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م وفي ظل الأجواء الماطرة والمميزة التي تشهدها المدينة

وكان مطار أبها احتفل عصر الخميس الماضي، بإقلاع أول رحلة باتجاه القصيم على متن طيران ناس، وأعلن خلالها أن عدد المسافرين خلال 4 أشهر قد بلغ 1.8مليون مسافر بنسبة نمو متزايدة قدرت ب 8 % عن الأشهر ال4 الماضية، تزامنا مع اختيار المدينة كعاصمة للسياحة العربية لهذا العام 2017 م .

Share on: whatsapp