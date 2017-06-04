جمعية زواج جدة تطلق برنامج كسر الحواجز بين الزوجين

أطلقت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة البرنامج الإذاعي كسر الحواجز بين الزوجين للدكتور فؤاد مرداد ضمن برامجها الرمضانية للأسرة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

من جهته أكد مدير عام جمعية الزواج بجدة الاستاذ فهد بن بنيه الحازمي أن برنامج كسر الحواجز يأتي امتدادا لجهود الجمعية في جانب التوعية والتوجيه للزوجين للحفاظ على استقرار الأسرة والذي يناقش عدة موضوعات حيوية ومهمة في جوانب مختلفة من الحياة الزوجية بأسلوب علمي جذاب.

وبين الحازمي أن البرنامج سيتطرق لـ 30 موضوعا من موضوعات الحياة الزوجية من أبرزها القدوة في الحياة الزوجية وبين الأنثى والرجل والأسرار خارج القفص والحب المصطنع وأزمة الحوار والشك الهادم والغيرة والخيانة والموت البطيء، وشدد على أهمية معالجة القصور في جوانب الحياة الزوجية ومناقشتها مناقشة هادئة من أجل استمرارية الحياة الزوجية السعيدة.

يعد برنامج كسر الحواجز بين الزوجين الأول من نوعه من حيث مناقشة الموضوعات الحساسة التي قد تهدم أسوار الحياة الزوجية السعيد في برنامج واحد.

يشار إلى أن الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة تسعى لتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري للعرسان وتأهيلهم أسرياً وتبصيرهم في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية، حيث تعتبر هذه الدورات بمثابة جرعة واقية من شبح الطلاق والمشاكل الأسرية ونشر ثقافة تأهيل الشباب والفتيات ما قبل الزواج.

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